24.75 / 25.00 27.31 / 27.69
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Чтоб неповадно было: шутника, "заминировавшего" станцию киевского метро, посадили на два года

16:28 4 февраля 2020 55
Судейский молоток
Инф. «ФАКТОВ»

Житель Чернигова получил два года тюрьмы за ложное сообщение о минировании станции «Нивки» столичного метрополитена. Ранее на Волыни суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы мужчину, «заминировавшего» областную клиническую больницу.

Как сообщили в прокуратуре города Киева, 33-летний мужчина сообщил о минировании станции метро в столице по спецлинии «102» вечером 11 декабря 2019 года.

Эксперты, проводившие обследование, взрывоопасных предметов не обнаружили. Тогда со станции были эвакуированы 630 человек — пассажиры и персонал.

Действия «минера» были квалифицированы по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва). Приговор вынес Деснянский районный суд столицы.

В прокуратуре уточнили, что «минер» находится под стражей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Днепровский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому в «минировании» моста Метро Алексею Белько. Вместо содержания под стражей его госпитализируют в психиатрическое учреждение в условия, которые исключают опасное поведение.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин в Израиле

"Для Путина очень важно": в Израиле извинились за поддержку пророссийской версии Холокоста

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Анна Новосад

Все серьезно? У Новосад приняли важное решение в связи со вспышкой коронавируса

Богуцкая

Нардеп Богуцкая опозорилась в прямом эфире, попыталась извиниться — и опозорилась еще раз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер