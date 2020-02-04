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Чтоб неповадно было: шутника, "заминировавшего" станцию киевского метро, посадили на два года
Житель Чернигова получил два года тюрьмы за ложное сообщение о минировании станции «Нивки» столичного метрополитена. Ранее на Волыни суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы мужчину, «заминировавшего» областную клиническую больницу.
Как сообщили в прокуратуре города Киева, 33-летний мужчина сообщил о минировании станции метро в столице по спецлинии «102» вечером 11 декабря 2019 года.
Эксперты, проводившие обследование, взрывоопасных предметов не обнаружили. Тогда со станции были эвакуированы 630 человек — пассажиры и персонал.
Действия «минера» были квалифицированы по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва). Приговор вынес Деснянский районный суд столицы.
В прокуратуре уточнили, что «минер» находится под стражей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Днепровский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому в «минировании» моста Метро Алексею Белько. Вместо содержания под стражей его госпитализируют в психиатрическое учреждение в условия, которые исключают опасное поведение.
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