24.59 / 24.88 27.52 / 28.01
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ядерное оружие в Крыму: стали известны секретные данные

13:14 6 марта 2020 315
Ядерное оружие в Крыму: стали известны секретные данные
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Россия незаконно разместила во временно оккупированном Крыму ракеты с ядерными боеголовками, а также самолеты для их транспортировки. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщил эксперт по морскому праву Богдан Устименко.

По его словам, ракеты находятся в ведении сформированного в январе 2015 года территориального органа 12-го Главного управления Министерства обороны РФ (12 ГУ) и хранятся в районе военной части 6915 в селе Краснокаменка возле Феодосии (т.н. объект «Феодосия-13»).

«Официально эта часть сейчас принадлежит Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Также является установленным разведками фактом, что на территории полуострова перманентно находятся системы вооружений, в том числе самолеты, способные нести ядерное оружие», — рассказал Устименко.

Таким образом, под угрозой вероятного ядерного удара со стороны России оказались не только Украина, но и весь восточный фланг НАТО, а также штаб-квартира Шестого флота США в Италии.

Эксперт считает, что теперь Украине следует немедленно применить пункт 6 Будапештского меморандума и созвать США, Великобританию и РФ для выполнения предоставленных гарантий в обмен на отказ нашей страны от ядерных боеприпасов.

Напомним, бывший глава Службы внешней разведки генерал армии Украины Николай Маломуж объяснил, чем чревато для России размещение российского ядерного оружия на оккупированной украинской территории.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ядерное оружие в Крыму: стали известны секретные данные

Ядерное оружие в Крыму: стали известны секретные данные

Крым

У Зеленского разъяснили заявление Шмыгаля про воду для Крыма

Это конец: дипломат резко высказался о подаче воды в Крым

Это конец: дипломат резко высказался о подаче воды в Крым

Обложка книги

«Веселая камасутра для малышей»: британку шокировала детская книжка в приемной врача (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер