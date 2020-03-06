Ядерное оружие в Крыму: стали известны секретные данные

Украина

Россия незаконно разместила во временно оккупированном Крыму ракеты с ядерными боеголовками, а также самолеты для их транспортировки. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщил эксперт по морскому праву Богдан Устименко.

По его словам, ракеты находятся в ведении сформированного в январе 2015 года территориального органа 12-го Главного управления Министерства обороны РФ (12 ГУ) и хранятся в районе военной части 6915 в селе Краснокаменка возле Феодосии (т.н. объект «Феодосия-13»).

«Официально эта часть сейчас принадлежит Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Также является установленным разведками фактом, что на территории полуострова перманентно находятся системы вооружений, в том числе самолеты, способные нести ядерное оружие», — рассказал Устименко.

Таким образом, под угрозой вероятного ядерного удара со стороны России оказались не только Украина, но и весь восточный фланг НАТО, а также штаб-квартира Шестого флота США в Италии.

Эксперт считает, что теперь Украине следует немедленно применить пункт 6 Будапештского меморандума и созвать США, Великобританию и РФ для выполнения предоставленных гарантий в обмен на отказ нашей страны от ядерных боеприпасов.

Напомним, бывший глава Службы внешней разведки генерал армии Украины Николай Маломуж объяснил, чем чревато для России размещение российского ядерного оружия на оккупированной украинской территории.

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