Генерал рассказал о ядерном оружии Путина в Крыму

Украина

О планах размещения Россией ядерного оружия на территории аннексированного Крыма, о чем ранее упоминал и постпред Украины в ООН Владимир Ельченко, и один из лидеров крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, говорит восстановление страной-агрессором советского ядерного объекта под Феодосией.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил бывший глава Службы внешней разведки генерал армии Украины Николай Маломуж. «Наращивание военного присутствия России в Крыму само по себе чревато серьезными негативными последствиями для Украины и региона. Но наибольшую тревогу вызывает перспектива размещения российского ядерного оружия на оккупированной украинской территории», — заявил он, упомянув о восстановлении объекта под Феодосией.

Николай Маломуж считает, что таким образом Кремль не просто нарушает хрупкий ядерный баланс и создает коллизию вокруг безъядерного статуса Украины, но и бросает вызов международной безопасности.

«Есть информация, что в Крыму размещены ракетные комплексы, способные нести ядерные заряды, и Россия декларирует, что может в любой момент перенести такие заряды в Крым. Это — однозначное нарушение безъядерного статуса Украины», — отметил он и добавил, что сейчас западный партнеры Украины хоть и воспринимают аннексию украинского полуострова как нарушение международных норм, но это не является критическим для их безопасности.

«А вот нарушение безъядерного статуса Крыма — это уже будет прямым вызовом НАТО и попранием базовых основ современного международного порядка. Ядерное вооружение является не региональной угрозой, а глобальной. Поэтому нарушение безъядерного статуса Крыма будет иметь очень серьезные и жесткие последствия для России», — добавил генерал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия развернула в аннексированном Крыму оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», ЗРК С-300 и С-400, «Бук-М2», «Панцирь-С1».

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