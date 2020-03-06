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В сети распространяется мода на танец «профилактики коронавируса» (видео)

13:54 6 марта 2020 188
Танцуют танцоры из Вьетнама
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стремительно распространяется мода на танец «профилактики коронавируса» — с не меньшей скоростью, чем сам COVID‑19. Тренд «запустила» на Tik Tok пара танцоров из Вьетнама, которая поставила танец на песню «Мойте руки» по заказу вьетнамского Национального института здоровья. В ней звучит призыв почаще мать руки и не прикасаться к лицу.

«Мойте ваши руки — трите, трите, трите. Не трогайте глаза, нос и рот. Ограничьте посещение людных мест. И отталкивайте вирусную ворону, корону», — поется в песне.

Тысячи людей присоединились к челленджу — они снимают собственные видео вирусного танца (как в буквальном, так и в переносном смысле) и выкладывают их в сети. Не удержался даже британский комик Джон Оливер, исполнивший танец в эфире своей программы Sunday.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что попытка продезинфицировать деньги от коронавируса в микроволновке кончилась плачевно.

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Танцуют танцоры из Вьетнама

В сети распространяется мода на танец «профилактики коронавируса» (видео)

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