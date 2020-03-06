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Перерезали горло и сожгли: подозреваемых в зверском убийстве девушки в Харькове задержали
В поселке Песочин на окраине Харькова задержали двух подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству девушки, чье обгоревшее тело было найдено в канализационном коллекторе в Новобаварском районе.
Об этом сообщает NewsRoom, ссылаясь на свои источники в полиции.
Издание пишет, что в социальных сетях назвали имена предполагаемых преступников — 27-летний Олег С. и 25-летний Максим Т.
Жертва — 25-летняя уроженка поселка Высокий Анастасия Слухова.
Напомним, 1 марта на территории Новобаварского района обнаружили тело убитой девушки. По словам очевидцев, злоумышленники перерезали ей горло, после чего обложили труп газетами и подожгли. На теле жертвы был надет металлический крестик с надписью «Спаси и сохрани», а неподалеку был найден окровавленный свитер.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Харькове застрелили директора одного из местных кладбищ.
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