Происшествия

Перерезали горло и сожгли: подозреваемых в зверском убийстве девушки в Харькове задержали

В поселке Песочин на окраине Харькова задержали двух подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству девушки, чье обгоревшее тело было найдено в канализационном коллекторе в Новобаварском районе.

Об этом сообщает NewsRoom, ссылаясь на свои источники в полиции.

Издание пишет, что в социальных сетях назвали имена предполагаемых преступников — 27-летний Олег С. и 25-летний Максим Т.

Жертва — 25-летняя уроженка поселка Высокий Анастасия Слухова.

Напомним, 1 марта на территории Новобаварского района обнаружили тело убитой девушки. По словам очевидцев, злоумышленники перерезали ей горло, после чего обложили труп газетами и подожгли. На теле жертвы был надет металлический крестик с надписью «Спаси и сохрани», а неподалеку был найден окровавленный свитер.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Харькове застрелили директора одного из местных кладбищ.

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