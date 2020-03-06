«Не вижу проблемы»: Остапчук странно оправдался за «инвалидов на Евровидении»

Шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Остапчук, который попал в скандал, назвав Евровидение «конкурсом геев, инвалидов и фриков», усугубил все, резко ответив на замечание известной модели Александры Кутас.

Александра, которая является первой в мире подиумной моделью в инвалидном кресле, написала Владимиру, что его слова прозвучали обидно для многих людей.

Телеведущий удивился: «Та господи. Никто никого не собирался обижать. В чем суть претензии, я сказал слово „инвалид“ в микрофон?). Да, простите, раз такие вещи обижают, приношу извинения. Вообще не вижу тут проблемы. Так в чем же суть претензии?»

Он посоветовал девушке обратить внимание на отсутствие пандусов в Украине, а не на слова телеведущего. «Врага номер один нашли», — резюмировал Остапчук.

Эта переписка разозлила пользователей соцсетей еще больше. Если ранее некоторые из них считали поддержку России и другие высказывания неудачной шуткой, то сейчас перестали.

«Теперь понятно, что он не просто оговорился и раскаивается за это, а ему плевать на людей и их чувства», — возмущаются они.

Напомним, что ранее разгорелся скандал вокруг развода Остапчука.

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