Без паники: Киев приводят в полную «боевую» готовность на случай вспышки коронавируса

Здоровье и медицина

Как уже сообщалось, следом за Черновицкой областью, где с подозрением на COVID-19 госпитализировали уже несколько человек, карантин из-за коронавируса вводят также на Сумщине. В Киеве же по решению постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при госадминистрации вводятся дополнительные меры по предупреждению коронавирусной инфекции. Применяется тот комплекс действий, который обычно проводится во всех странах при возникновении эпидугрозы.

По словам заместителя городского головы Николая Поворозника, не нужно паниковать, а следует придерживаться санитарно-гигиенических правил, со всей ответственностью заботиться о здоровье своем, близких людей и окружающих. При малейших признаках заболевания немедленно обращаться к врачу. Врач объяснил, что делать, если есть подозрение на заражение новым вирусом.

В столице определились с семью медзаведениями, которые соответствующим образом оснащены и имеют высококвалифицированных инфекционистов. Проводится учеба врачей. С начала недели в школах и детсадах измеряют детям температуру. Рекомендовано ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях учебных, спортивных и других учреждений и в общежитиях. Необходимо проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, придерживаться температурного режима воздуха, проветривать помещения. В аэропортах создаются дополнительные фильтры.

В Киеве делается все возможное, чтобы обеспечить своевременную изоляцию людей с признаками опасного вируса: в полную «боевую» готовность приводят учреждения здравоохранения. Столичный профильный департамент должен обеспечить в медучреждениях отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, а также отбор биологического материала у больных с указанной симптоматикой для лабораторных исследований. Специалистов скорой помощи, учреждений, оказывающих амбулаторную и стационарную помощь, обеспечат пульс-эксиметрами, аппаратами для неинвазивной вентиляции легких. Медучреждения должны иметь достаточный запас противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, применяемых в условиях противодействия новому вирусу. Аптеки бесперебойно должны снабжаться противовирусными, витаминными и лечебными препаратами, средствами неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, индивидуальными средствами защиты.

В Киевском метрополитене и в наземном транспорте усиливают дезинфекцию подвижного состава, помещений станций. Работники транспортной службы должны быть обеспечены антисептическими средствами, одноразовыми масками, за их здоровьем ежедневно обязаны следить медики и не допускать к работе с признаками респираторного заболевания.

Руководство предприятий, учреждений, организаций на местах должны обеспечить усиленный режим дезинфекции в местах массового сосредоточия людей: на вокзалах, в торговых, культурных, развлекательных заведениях, кинотеатрах и т. д. Работники этих учреждений должны иметь необходимые условия для соблюдения личной гигиены и владеть информацией о распространении нового вируса.

Также он напомнил, что в столице работает круглосуточная горячая линия «Совет врача по телефону», куда можно обратиться в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса. На нее киевляне могут звонить по номерам: 15−83 со стационарного (бесплатно) и 044−235−01−01 — с мобильного (согласно тарифам оператора).

Ранее «ФАКТЫ» писали, как не заразиться коронавирусом. Также врач рассказал «ФАКТАМ», как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ.

А где в Киеве можно бесплатно проверить легкие, смотреть здесь.

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