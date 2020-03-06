Российский миллиардер Тиньков рассказал о смертельной болезни

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Российский олигарх Олег Тиньков, владелец группы Тинькофф, борется с острой формой лейкемии. Об этом сообщает Forbes.

«Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии», — рассказал Тиньков.

Издание пишет, что миллиардер не хотел раскрывать подробности, однако его молчание в свете инициированного США судебного процесса «вызвало некоторые вопросы и спекуляции».

Тиньков уже пару лет как отошел от управления компанией. Но по налогам, которые не уплачены США, работают юристы.

После выхода этого заявления акции TCS Group на Лондонской бирже ускорили падение на 7% — до -18%.

В настоящее время Тиньков находится в Лондоне — там рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, где бизнесмен обвиняется в налоговом мошенничестве. По версии минюста США, российский миллиардер в 2013 году скрыл от американских властей $ 1 млрд в доходах и активах. В октябре того года TCS Group (материнская компания Тинькофф Банка) провела IPO на Лондонской бирже, в ходе которого стоимость доли Тинькова в компании превысила $ 1 млрд. Через три дня после этого Тиньков отказался от американского гражданства. При этом бизнесмен, как утверждается в обвинительном акте, подал в Налоговое управление США недостоверную налоговую декларацию. По предъявленным обвинениям Тинькову в сумме грозит до шести лет тюрьмы.

Лондонский суд, рассматривающий запрос об экстрадиции, отпустил Тинькова под залог в 20 млн фунтов. По условиям залога бизнесмен, сдавший паспорта, должен не покидать город, не выходить из квартиры с 7 вечера до 7 утра и трижды в неделю отмечаться в полиции

Напомним, осенью прошлого году от лейкемии умер знаменитый чешский певец Карел Готт.

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