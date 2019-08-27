Над Украиной засекли самолёт российского олигарха: что произошло (карта)

Украина

В воскресенье, 25 августа над территорией Украины пролетел реактивный самолет бизнес-класса, который принадлежит российскому олигарху Олегу Тинькову, владельцу группы Тинькофф.

Об этом говорится в Twitter платформы для отслеживания полетов воздушных рейсов PlaneRadar.

Отмечается, что самолет летел с Кипра в РФ.

«В 16:20 бизнес-джет Dassault Falcon 7X, регистрационный номер M-TINK, группы Тинькофф, вылетевший из аэропорта Ларнака, Кипр, пролетел через территорию Украины», — сказано в сообщении.

Кроме того, было опубликовано фото, подтверждающее прохождение самолета российского олигарха через воздушное пространство Украины и фото самолета над Черным морем.

О наличии разрешение на пролет борта над территорией нашей страны пока что не известно.

Напомним, в сентябре 2015 года Украина объявила о запрете полетов российских авиакомпаний, которые летают в Крым и города Украины. В ответ Россия запретила полеты в свои города всем украинским авиакомпаниям. 26 ноября 2015 Украина ввела полный запрет на транзит российских самолетов над своей территорией. Подобные действия в правительстве объяснили тем, что российская сторона не сняла ограничения с транзита и полетов украинских авиакомпаний в Россию, а также возможностью использования украинского авиационного пространства Россией для провокаций.

В начале апреля, после скандального полета в Москву украинских политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко, Кабмин принял решение о запрете нерегулярных авиарейсов между нашей страной и Россией, за исключением полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций. Частично запрет был нарушен 7 августа, когда российский Boeing-738 получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, чтобы обойти грозовой фронт. Новость о пролете самолета из РФ над территорией Украины вызвала неоднозначную реакцию в Сети: некоторые пользователи попытались обвинить «Украэрорух» в предательстве национальных интересов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России предложили Украине провести переговоры и возобновить воздушное сообщение между странами. С таким заявлением выступили в Росавиации: по мнению специалистов ведомства, возобновление воздушного сообщения на регулярной и чартерной основе в полном объеме «отвечает интересам наших народов».

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