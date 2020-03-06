Украина

Дисциплинированным водителям будут платить деньги: за что именно и сколько

В Украине решили поощрять водителей за безопасное вождение и строгое соблюдение Правил дорожного движения. Они смогут получить неплохую скидку при покупке полиса «автогражданки» — до 18 процентов от его стоимости. Причем скидку будут делать не отечественные страховые компании, а электронный сервис. Приложение нужно установить на смартфон, и оно будет отслеживать все ваши поездки, оценивать, насколько вы ответственный участник движения, и формировать размер страховой скидки. «ФАКТЫ» разобрались в сути этого необычного нововведения. Читайте также: Водительские права и техпаспорт в смартфоне: что нужно знать и в чем их преимущество

«В Украине появился первый сервис, который платит деньги за безопасное вождение, — сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий. — Стартап „Штрафы UA“ при содействии Министерства инфраструктуры создал приложение „Безопасное вождение“, которое должно снизить количество аварий на дорогах. Разработанная система позволяет оценить вождение конкретного водителя и мотивирует его не нарушать. За ответственное поведение на дороге водитель получает награду — до 18 процентов кешбэка от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения».

Сервис был запущен еще 10 января 2020 года, а на сегодняшний день приложение «Безопасное вождение» уже скачали десять тысяч пользователей. Пока оно доступно не всем, так как создано на платформе IOS (то есть для тех, кто пользуется устройствами Apple), однако разработчики планируют запуск приложения и для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение. Сейчас команда активно работает над формированием сообщества безопасного вождения, привлекая социально ответственный бизнес. В частности, к кешбэку планируют присоединить украинскую сеть автозаправок.

«Очень благодарен команде „Штрафы UA“ за внимание к проблеме безопасного вождения в Украине, — сказал Владислав Криклий. — Первый рейтинг своего управления пользователь увидит после выполнения десяти поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кешбэк. Стартап также разработал виджет для городов. Он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности».

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По мнению руководителя приложения «Штрафы UA» Дениса Дмитрова, большинство аварийных ситуаций на дорогах происходит из-за снижения концентрации внимания водителя. В частности, 83 процента водителей превышают безопасную скорость вождения. Также существенной является проблема использования мобильного телефона во время вождения, что в 50 процентах случаев приводит к аварийным ситуациям. Приложение «Безопасное вождение» призвано стимулировать водителя соблюдать правила движения и способствовать уменьшению аварийности.

«Приложение „Штрафы UA“ работает с 2016 года, — говорит Денис Дмитров. — За этот период мы увидели, что уплата штрафа не уменьшает количество аварий. Изучая опыт различных стран, поняли, что эту проблему можно решить, если предоставить эффективный способ приучить себя к более ответственному управлению. Материальное вознаграждение работает лучше, чем штрафы. Так родилась идея разработать приложение. Но проблема не решится, если города не будут заинтересованы в формировании культуры сознательного вождения».

Денис Дмитров также разъяснил: для того, чтобы воспользоваться кешбэком за ответственное управление и получить скидку на покупку страхового полиса, его нужно оформлять через сервис «Штрафы UA». В нем участвуют популярные отечественные страховые компании.

Уже появились и первые данные об использовании нового приложения. Наиболее дисциплинированными оказались водители из Николаевской области, они получили самый высокий в Украине рейтинг сознательного вождения — 3,9. А вот самый низкий рейтинг оказался у водителей Волыни — 2,7.

Как воспользоваться новым приложением «Безопасное вождение» и получить скидку Пользователям устройств Apple нужно скачать приложение «Штрафы UA», а затем выполнить несколько несложных рекомендаций. 1. В меню внизу приложения найти раздел «Другое» и нажать на него. 2. На открывшемся экране найти раздел «Безопасное вождение» и нажать кнопку «Начать использование». 3. При первом использовании необходимо авторизироваться, дав все разрешения, которые попросит устройство Apple, а именно: использование датчика Фитнес (это позволит определять тип движения);

использование GPS в режиме «Всегда» (это позволить анализировать поездку). После этого можно начинать движение. Приложение запустит анализ поездки в автоматическом режиме, а после ее окончания выдаст рейтинг — насколько безопасно водитель управлял транспортным средством.

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* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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