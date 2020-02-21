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В Киеве появится первая роторная парковка: сколько там будет стоить паркоместо

14:18 23 февраля 2020 265
роторная парковка
Максим ЗАДОРОЖНЫЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве на Подоле появится первая в столице роторная парковка высотой 15 метров, которая будет занимать площадь размером в два паркоместа, но при этом способна разместить 12 автомобилей одновременно. Необычное сооружение планируют установить в первом квартале 2020 года возле Житнего рынка, сообщил замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

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Эта роторная парковка стоимостью 3,6 миллиона гривен была приобретена столичной властью еще три года назад. Изначально ее планировали установить на Крещатике рядом с КГГА. Все это время она в разобранном виде хранилась на территории одного из коммунальных предприятий.

«Почему ее не поставили раньше, мне не известно. Сейчас месторасположение мы выбрали людное. Рядом находится несколько бизнес-центров, офисов, магазинов, рынок. То есть она должна быть востребованной в этом месте. Стоимость одного часа парковки будет составлять, скорее всего, 7 или 10 гривен», — сообщил Дмитрий Рахматуллин.

Как стало известно, для того, чтобы установить роторную парковку, необходимо построить мощный фундамент, углубившись в землю на полтора метра.

По словам чиновника, управлять парковкой будет КП «Житний рынок», а воспользоваться сооружением смогут все желающие.

При этом на своей странице в Facebook чиновник высказал убеждение, что строить новые парковки в Киеве не имеет смысла: «Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему, спросите вы? Все очень просто: сколько мы ни будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь количество автомобилей увеличивается в разы». Не ищите здесь логики. Или ищите, но особую, чиновничью.

Для того чтобы расчистить центр города от автомобилей, КГГА планирует просто увеличить тариф за парковку с 10 до 50 гривен в час. По словам чиновника, тарифы на платную стоянку в столице не менялись с 2016 года. Наряду с этим городские власти также планируют повысить штрафы за парковку в непредусмотренных для этого местах.

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«Помимо увеличения тарифов необходимо также увеличить штрафы за неправильную стоянку, — считает Дмитрий Рахматуллин. — Все это должно мотивировать водителей искать места на парковках или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте».

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве заработал сервис по продаже парковочных е-талонов, а также открыли еще один пункт возврата эвакуированных авто.

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