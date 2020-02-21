В Киеве появится первая роторная парковка: сколько там будет стоить паркоместо

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В Киеве на Подоле появится первая в столице роторная парковка высотой 15 метров, которая будет занимать площадь размером в два паркоместа, но при этом способна разместить 12 автомобилей одновременно. Необычное сооружение планируют установить в первом квартале 2020 года возле Житнего рынка, сообщил замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

Эта роторная парковка стоимостью 3,6 миллиона гривен была приобретена столичной властью еще три года назад. Изначально ее планировали установить на Крещатике рядом с КГГА. Все это время она в разобранном виде хранилась на территории одного из коммунальных предприятий.

«Почему ее не поставили раньше, мне не известно. Сейчас месторасположение мы выбрали людное. Рядом находится несколько бизнес-центров, офисов, магазинов, рынок. То есть она должна быть востребованной в этом месте. Стоимость одного часа парковки будет составлять, скорее всего, 7 или 10 гривен», — сообщил Дмитрий Рахматуллин.

Как стало известно, для того, чтобы установить роторную парковку, необходимо построить мощный фундамент, углубившись в землю на полтора метра.

По словам чиновника, управлять парковкой будет КП «Житний рынок», а воспользоваться сооружением смогут все желающие.

При этом на своей странице в Facebook чиновник высказал убеждение, что строить новые парковки в Киеве не имеет смысла: «Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему, спросите вы? Все очень просто: сколько мы ни будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь количество автомобилей увеличивается в разы». Не ищите здесь логики. Или ищите, но особую, чиновничью.

Для того чтобы расчистить центр города от автомобилей, КГГА планирует просто увеличить тариф за парковку с 10 до 50 гривен в час. По словам чиновника, тарифы на платную стоянку в столице не менялись с 2016 года. Наряду с этим городские власти также планируют повысить штрафы за парковку в непредусмотренных для этого местах.

«Помимо увеличения тарифов необходимо также увеличить штрафы за неправильную стоянку, — считает Дмитрий Рахматуллин. — Все это должно мотивировать водителей искать места на парковках или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве заработал сервис по продаже парковочных е-талонов, а также открыли еще один пункт возврата эвакуированных авто.

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