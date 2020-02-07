Украина

Водительские права и техпаспорт в смартфоне: что нужно знать и в чем их преимущество

В Украине вводятся электронные образцы документов — водительские права, техпаспорта и гражданские удостоверения личности. Уже сейчас е-права можно предъявить патрульному полицейскому вместо привычной печатной корочки. Все это реализовывается с помощью смартфона или любого другого электронного гаджета, имеющего доступ в Интернет, а также специального мобильного приложения. Впрочем, не спешите выбрасывать свои бумажные документы — они пригодятся, пока электронные удостоверения полностью не заменят печатные. А на это еще понадобится определенное количество времени. Кроме того, отечественная таможня внедрила передовую цифровую инновацию, которая позволит сэкономить на услугах таможенных брокеров. Отныне владельцы ввозимых из-за границы автомобилей имеют возможность самостоятельно растаможить их. «ФАКТЫ» разбирались в недостатках и преимуществах предложенных новшеств.

Электронные водительские права разрешили использовать для покупки железнодорожных или авиабилетов

Кабмин постепенно внедряет в жизнь концепцию «государство в смартфоне», призванную упростить взаимодействие граждан с чиновниками, побочным результатом чего должно стать уменьшение (а то и искоренение) коррупции в этой сфере. На сегодняшний день уже практически реализована диджитализация водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортного средства (техпаспортов) и гражданских удостоверений личности (паспортов). Благодаря чему Украина вошла в десятку стран мира, которые ввели в действие цифровые версии основных официальных документов.

Буквально на днях Кабинет министров Украины разрешил использовать электронные водительские права для удостоверения личности при покупке билетов на поезд и самолет, а также при проезде в них. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook: «Мы сделали маленький шаг для удобства пассажиров. Кто из вас не забывал паспорт, когда он так нужен в аэропорту или в поезде. Согласитесь, значительно труднее забыть телефон, с которым мы почти сутками не расстаемся».

По словам чиновника, правительство поддержало внедрение подобного эксперимента. Во время путешествия поездом, а также в аэропортах при регистрации и оформлении багажа на внутренних авиарейсах для удостоверения личности пассажира можно будет использовать электронное удостоверение водителя вместо привычного печатного паспорта.

Как же оцифровать свои документы? Это можно будет сделать с помощью специального мобильного приложения «Дія» для любого смартфона или другого электронного гаджета с возможностью доступа в Интернет, которое вот-вот должно появиться на Play Market и App Store.

В экспериментальном порядке приложение было запущено еще в конце ноября 2019 года, и за это время в нем зарегистрировались около 5 тысяч украинцев. На стадии бета-тестирования приложение позволяло сохранять в электронном формате водительские права и техпаспорт на автомобиль. Официальная презентация приложения была запланирована на 30 января, однако в этот день появилась информация о том, что мероприятие переносится еще на неделю.

Оцифровать свои документы смогут не все желающие

На момент подготовки материала приложение еще не появилось в свободном доступе, поэтому пока в теории расскажем, как оно должно работать. По сути, все просто. Сначала «Дію» нужно загрузить на свой электронный гаджет. Затем необходимо зарегистрироваться в нем через онлайн-банкинг. На сегодня приложение согласились поддерживать 16 крупнейших украинских банков. Потом нужно придумать четырехзначный код и включить загрузку документов. Если все сведения о вас есть в единой информационной системе МВД, то электронные документы сгенерируются автоматически. Правда, не все удостоверения можно будет оцифровать, а только относительно новые.

Как рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, в рамках создания мобильного приложения «Дія» были оцифрованы 6 миллионов водительских удостоверений, выданных с 2013 года, и 8 миллионов свидетельств о регистрации транспортного средства.

В частности, по распоряжению правительства е-права и е-техпаспорта обязаны приниматься сотрудниками патрульной полиции наравне с печатными. То есть водителю по требованию правоохранителей достаточно будет предъявить электронную версию документов на смартфоне или другом гаджете. При этом патрульный с помощью уже своего гаджета сможет сосканировать QR-код документов и получить в базе данных полную информацию об их хозяине.

Разработчики «Дії» заверяют, что тем, кто оцифровал свои удостоверения, не стоит переживать по поводу защиты персональных данных — ведь QR-код в приложении действует в течение трех минут. И даже если кто-то из недобросовестных сотрудников сфотографирует и захочет впоследствии воспользоваться этим электронным ключом, тот уже не сработает. Не окажется преградой для проверки полицией электронных прав и техпаспортов и отсутствие Интернета (например, за пределами населенных пунктов или в сельской местности) — серия и номер удостоверений по-любому отображаются в смартфоне. Далее стражи порядка связываются с дежурной частью уже по мобильному телефону и на основании имеющихся данных выясняют всю необходимую информацию о водителе у своих коллег.

Кстати, есть еще одна важная особенность е-прав: если вы попали в ДТП, полиция не сможет физически их изъять. В случае решения суда о лишении водителя права управления автомобилем ему нужно будет по доброй воле сдать свою корочку в отдел административной практики патрульной полиции. Вряд ли стоит рассчитывать на активность проштрафившихся водителей — средства борьбы с этими побочными рисками пока нет.

Ввозимую машину можно растаможить в онлайн-режиме, не прибегая к помощи брокера

Помимо водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства авторы приложения «Дія» планируют оцифровать также ID-карты и зарубежный биометрический паспорт. Благодаря чему самые необходимые для человека документы будут всегда с ним (если, конечно, не забывать свой смартфон дома).

Однако в правительстве предупреждают, что электронные загранпаспорта полностью не заменят обычные и не дадут возможность использовать смартфон для пересечения границы. Однако внутри страны о печатном паспорте вскоре можно будет забыть.

На сегодняшний день электронные корочки, помимо путешествий на поездах и самолетах, можно будет использовать в таких случаях:

для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов;

в медучреждениях и банках;

для входа в админздания;

во время получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, а также на почте;

в магазине — для подтверждения возраста, если покупаете алкогольные напитки или табачные изделия;

при возврате товара в магазине.

Также напомним, что в Украине уже больше полугода введен в действие электронный полис ОСАГО. Его можно оформить не выходя из дома — на интернет-сайте страховой компании. Более того, не нужно возить с собой бумажный полис «автогражданки» — при необходимости сотруднику полиции достаточно будет предъявить его в электронном виде на экране смартфона или другого электронного гаджета. Подлинность и срок действия полиса копы проверяют точно так же, как и е-права и е-техпаспорта, — посредством базы данных МВД. При этом разработчики приложения «Дія» для облегчения работы полицейских внести в приложение и электронную «автогражданку».

Активно внедряет цифровые услуги и отечественная таможня. На официальном сайте в разделе «Единое окно» Государственной таможенной службы появился новый сервис по онлайн-растаможке легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Сервис доступен в новом подразделе «Ввоз легкового автомобиля». Чтобы им воспользоваться, нужно сначала создать там свой личный кабинет. Новшество позволит владельцам при ввозе иномарок из-за рубежа самостоятельно их декларировать, сэкономив таким образом средства на оплату услуг таможенных брокеров, и сделает весь процесс растаможки более открытым.

С помощью нового сервиса можно будет:

создавать как предварительную, так и основную таможенную декларацию;

отслеживать статус растаможки;

получать уведомления в процессе таможенного оформления;

прикреплять документы и изображения;

получать оформленную грузовую таможенную декларацию (ГТД) или карточку отказа в цифровом формате.

Впрочем, самостоятельно растаможить авто будет не так уж и легко. Придется соблюсти ряд важных условий. Обязательным требованием пропуска авто из-за рубежа на таможенную территорию Украины является представление предварительной таможенной декларации, где он будет растаможиваться. Перед или одновременно с подачей этого документа необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при постановке автомобиля в режим свободного использования.

После ввоза машины на территорию Украины ее нужно своевременно доставить в специальную зону таможенного контроля и подать дополнительную таможенную декларацию. Если же на момент ее оформления изменился курс валют или стоимость авто после ее оценки таможенной службой, нужно будет доплатить за растаможку.

Электронные декларации, поданные владельцами автомобиля через личный кабинет, обрабатываются сотрудниками таможни в порядке общей очереди. Если декларацию не успеют обработать в течение суток, может измениться курс валюты, и она не будет принята. Поэтому, если за это время документ не появился в разделе «Мои декларации» личного кабинета, декларацию придется подать повторно на следующий день.

Ранее о процессе внедрения в Украине электронных образцов документов и других реформах правительства в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter