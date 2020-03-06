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Жестокое убийство девушки в Харькове: подозреваемые рассказали о своих мотивах (фото, видео)
Подозреваемые в жестоком убийстве девушки в Новобаварском районе Харькова признались, что мотивом убийства было желание завладеть личными вещами убитой.
Как выяснили в областном главке полиции, один из задержанных поддерживал близкие отношения с жертвой, но не афишировал это. Свой план 27-летний харьковчанин и ранее судимый житель Песочина вынашивали две недели.
29 февраля они встретились с девушкой и после совместного распития алкогольных напитков предложили прогуляться по берегу реки. Злоумышленники нанесли жертве резаные раны разбитой бутылкой, после чего спрятали тело в трубу и подожгли.
После преступления парни начали скрываться и отключили мобильные телефоны
Сотрудникам угрозыска в результате круглосуточной работы удалось выйти на след предполагаемых преступников. Сейчас оба фигуранта задержаны. Ранее один из них был судим за грабеж и втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность.
За разбой и умышленное убийство им грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 1 марта на территории Новобаварского района в канализационном коллекторе обнаружили тело убитой девушки. У нее было перерезано горло. На теле жертвы был надет металлический крестик с надписью «Спаси и сохрани», а неподалеку был найден окровавленный свитер.
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