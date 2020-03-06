- 19:35 NASA показало самую подробную панораму Марса
- 19:15 Украинку наказали за распространение слухов о коронавирусе
- 18:51 В Одессе священники устроили драку прямо на глазах у прихожан: в сеть попало видео
- 18:48 В Киеве ограничат движение на ряде улиц из-за дорожных работ (схемы)
- 18:32 В Украине запретили трансляцию телеканала RTVi
- 18:12 На Донбассе из-за коронавируса вводят жесткие ограничения на пересечение КПВВ: что нужно знать
- 18:05 Биатлон в Нове-Место: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубка мира
- 17:48 Жестокое убийство девушки в Харькове: подозреваемые рассказали о своих мотивах
- 17:32 На счетах более 20 млн гривен: СБУ заблокировала механизм финансирования боевиков «ЛНР»
- 17:16 Нардепа от ОПЗЖ отправили в изоляцию после сдачи экспресс-тестов на коронавирус
- 17:08 Российский миллиардер Тиньков рассказал о смертельной болезни
- 16:42 В киевской маршрутке мужчина разбил нос женщине в ответ на просьбу не хамить (видео 18+)
В Киеве ограничат движение на ряде улиц из-за дорожных работ (схемы)
Одну из центральных улиц Киева — Пушкинскую — перекроют почти на три месяца. «Если начались дорожные ремонты, значит точно пришла весна», — шутят киевляне. Из-за дорожных работ с 7 марта до 7 апреля частично перекроют для транспорта (на одну полосу в каждом направлении) путепровод через железную дорогу на улице Полярной (Оболонский район). Как сообщает «Киевавтодор», это обусловлено починкой деформационных швов.
Для пешеходов тоже новость: временно перекроют проход по Парковому мосту на Труханов остров. Специалисты «Киевавтодормоста» будут ремонтировать элементы противовеса опоры № 3. Поскольку обычно мостом больше проходит людей в выходные, работы постараются выполнять по будним дням — с 8:00 10 марта до 23:00 12 марта.
Во время ремонта проход пешеходов и проезд велосипедистов ПОЛНОСТЬЮ ЗАПРЕТЯТ.
На пересечении улиц О. Телики и Дорогожицкой также частично ограничат движение — с 11:00 до 17:00 7 марта. В это время будут чистить ливнестоки, чтобы уберечь местность от возможных подтоплений. Во время проведения работ на перекрестке частично ограничат движение.
На проспекте Любомира Гузара ограничение действует почти месяц — с 7 марта до 5 апреля.
Дорожники будут работать на участке от улицы Гарматной до бульвара В. Гавела (в направлении Кольцевой дороги). Движение частично ограничат на 1,5 полосы. После этого перейдут к следующему этапу на других полосах в том же направлении.
В выходные, как предупредил «Киевпасстранс», из-за продуктовых ярмарок (они запланированы на улицах Иорданской, Лисковской, Марины Цветаевой, Голосеевской и Татарской) изменят маршруты троллейбус и ряд автобусов.
7 марта изменения в работе троллейбусов № 34, 37А и автобусов № 6, 39, 61, 8 марта — автобуса № 31.
- № 34 поедет по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда, Степана Бандеры;
- № 37А — от станции метро «Лесная» до улицы Лисковской по действующей трассе, затем по маршруту № 37;
- № 6 — от Дарницкой площади до улицы Милославской (без заезда на улицу Лисковскую и Радунскую);
- № 39 — в направлении улицы Ракетной по схеме: проспект Голосеевский — проспект Науки — улица Лисогорская — улица Ракетная (поселок Жовтневое), обратно в направлении по действующей трассе;
- № 61 от ж/д платформы «Троещина» до улицы Радунской (не заезжая на улицу Лисковскую);
- № 31 — от станции метро «Политехнический институт» до улицы Отто Шмидта по действующему маршруту, далее по улицам Отто Шмидта, Нагорной, снова поедет по привычному маршруту.
Ранее дорожники из-за ремонтов на проспекте Бандеры в течение полутора месяцев анонсировали ограничение движения и кратковременное ограничение на Южном мосту.
Напомним, что в Киеве до конца марта частично перекрыли движение на улице Никольско-Ботанической.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на мосту Патона изменили схему движения на время его обследования и подготовки к реконструкции. Также на мост Патона запретили въезд грузовиков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Крупное ДТП под Киевом: одно из столкнувшихся авто отлетело на остановку общественного транспорта (фото)
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...