В Киеве ограничат движение на ряде улиц из-за дорожных работ (схемы)

Общество и люди

Одну из центральных улиц Киева — Пушкинскую — перекроют почти на три месяца. «Если начались дорожные ремонты, значит точно пришла весна», — шутят киевляне. Из-за дорожных работ с 7 марта до 7 апреля частично перекроют для транспорта (на одну полосу в каждом направлении) путепровод через железную дорогу на улице Полярной (Оболонский район). Как сообщает «Киевавтодор», это обусловлено починкой деформационных швов.



Для пешеходов тоже новость: временно перекроют проход по Парковому мосту на Труханов остров. Специалисты «Киевавтодормоста» будут ремонтировать элементы противовеса опоры № 3. Поскольку обычно мостом больше проходит людей в выходные, работы постараются выполнять по будним дням — с 8:00 10 марта до 23:00 12 марта.

Во время ремонта проход пешеходов и проезд велосипедистов ПОЛНОСТЬЮ ЗАПРЕТЯТ.

На пересечении улиц О. Телики и Дорогожицкой также частично ограничат движение — с 11:00 до 17:00 7 марта. В это время будут чистить ливнестоки, чтобы уберечь местность от возможных подтоплений. Во время проведения работ на перекрестке частично ограничат движение.

На проспекте Любомира Гузара ограничение действует почти месяц — с 7 марта до 5 апреля.

Дорожники будут работать на участке от улицы Гарматной до бульвара В. Гавела (в направлении Кольцевой дороги). Движение частично ограничат на 1,5 полосы. После этого перейдут к следующему этапу на других полосах в том же направлении.

В выходные, как предупредил «Киевпасстранс», из-за продуктовых ярмарок (они запланированы на улицах Иорданской, Лисковской, Марины Цветаевой, Голосеевской и Татарской) изменят маршруты троллейбус и ряд автобусов.

7 марта изменения в работе троллейбусов № 34, 37А и автобусов № 6, 39, 61, 8 марта — автобуса № 31.

№ 34 поедет по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда, Степана Бандеры;

№ 37А — от станции метро «Лесная» до улицы Лисковской по действующей трассе, затем по маршруту № 37;

№ 6 — от Дарницкой площади до улицы Милославской (без заезда на улицу Лисковскую и Радунскую);

№ 39 — в направлении улицы Ракетной по схеме: проспект Голосеевский — проспект Науки — улица Лисогорская — улица Ракетная (поселок Жовтневое), обратно в направлении по действующей трассе;

№ 61 от ж/д платформы «Троещина» до улицы Радунской (не заезжая на улицу Лисковскую);

№ 31 — от станции метро «Политехнический институт» до улицы Отто Шмидта по действующему маршруту, далее по улицам Отто Шмидта, Нагорной, снова поедет по привычному маршруту.



Ранее дорожники из-за ремонтов на проспекте Бандеры в течение полутора месяцев анонсировали ограничение движения и кратковременное ограничение на Южном мосту.

Напомним, что в Киеве до конца марта частично перекрыли движение на улице Никольско-Ботанической.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на мосту Патона изменили схему движения на время его обследования и подготовки к реконструкции. Также на мост Патона запретили въезд грузовиков.



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