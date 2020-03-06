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Происшествия

В Одессе священники устроили драку прямо на глазах у прихожан: в сеть попало видео

18:51 6 марта 2020 367
драка в храме
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Одессе в храме Рождества Христова два священнослужителя на глазах у прихожан устроили драку.

Бывший настоятель храма не хотел уступать место новому настоятелю, которого назначил правящий архиерей от ПЦУ.

Во время столкновения мужчины нанесли друг другу травмы.

В полиции факт конфликта с дракой подтвердили.

Следователи открыли уголовное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести полученных травм.

Видео конфликта опубликовали в You Tube.

Напомним, ранее в Черниговской области неизвестные избили священника ПЦУ, назначенного настоятелем церкви в селе Припутни. А на Ровенщине прихожане устроили кровавую драку за храм.

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