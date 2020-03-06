Происшествия

В Одессе священники устроили драку прямо на глазах у прихожан: в сеть попало видео

В Одессе в храме Рождества Христова два священнослужителя на глазах у прихожан устроили драку.

Бывший настоятель храма не хотел уступать место новому настоятелю, которого назначил правящий архиерей от ПЦУ.

Во время столкновения мужчины нанесли друг другу травмы.

В полиции факт конфликта с дракой подтвердили.

Следователи открыли уголовное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести полученных травм.

Видео конфликта опубликовали в You Tube.

Напомним, ранее в Черниговской области неизвестные избили священника ПЦУ, назначенного настоятелем церкви в селе Припутни. А на Ровенщине прихожане устроили кровавую драку за храм.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter