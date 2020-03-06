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В Одессе священники устроили драку прямо на глазах у прихожан: в сеть попало видео
В Одессе в храме Рождества Христова два священнослужителя на глазах у прихожан устроили драку.
Бывший настоятель храма не хотел уступать место новому настоятелю, которого назначил правящий архиерей от ПЦУ.
Во время столкновения мужчины нанесли друг другу травмы.
В полиции факт конфликта с дракой подтвердили.
Следователи открыли уголовное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести полученных травм.
Видео конфликта опубликовали в You Tube.
Напомним, ранее в Черниговской области неизвестные избили священника ПЦУ, назначенного настоятелем церкви в селе Припутни. А на Ровенщине прихожане устроили кровавую драку за храм.
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