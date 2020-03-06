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Украина

У Путина есть год: Зеленский заявил о готовности выйти из переговоров по Донбассу

20:19 6 марта 2020 70
Зеленский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее утверждал, что на саммите в Париже президент России Владимир Путин «понял его» в вопросе окончания войны на Донбассе, поменял свою точку зрения. Он поставил главе Кремля дедлайн по окончанию конфликта на востоке Украины.

В интервью The Guardian Зеленский сказал, что Киев готов выйти из минских переговоров через год, если не будет никакого прогресса.

В течение этого года Зеленский готов договориться о сделке с Путиным, чтобы положить конец войне.

Он уточнил, что годовой срок исчисляется с первого саммита «нормандской четверки» в декабре.

«Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу в Минске. Я не буду этого делать» — сказал Зеленский.

Президент также добавил, что у Киева есть «два или три плана» дальнейших действий после выхода из переговоров, но детали не раскрыл. Зеленский добавил, что длительные и почти безрезультатные переговоры по Донбассу отвлекают от внутренней повестки дня, усиливают политические распри в стране.

Напомним, на мировом уровне интерес к Украине угасает. Война на Донбассе заняла последнее место в топ-10 мировых конфликтов.

По мнению экспертов, сейчас в Украине все движется в сторону замороженного конфликта, который Киев не может решить военным путем, а Россия, не собирается отказываться от своих имперских амбиций.

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