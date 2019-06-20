Украина

Украина не может освободить Крым и Донбасс: в США озвучили интересный прогноз по окончанию войны

Ситуация в Украине зашла в тупик. Сейчас все движется в сторону замороженного конфликта, который Украина не может решить военным путем и который контролирует Россия, не собирающаяся отказаться от своих имперских амбиций. Такое мнение в интервью изданию Delfi высказал аналитик, директор российской программы Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Брайан Уитмор.

Он отметил, что в данный момент украинцы не могут вернуть себе оккупированные Россией территории военным путем. Россия в свою очередь не может захватить еще больше областей Украины. Ведь для россиян, и не только для них, стало большим сюрпризом то, как украинские военные эффективно противостояли агрессору и не пропустили оккупантов дальше части Донбасса.

Брайан Уитмор отмечает, что ситуацию в Украине нельзя назвать стагнацией, но ее очень трудно развивать в каком-либо направлении.

«Русские контролируют ситуацию, в то время как в Украине выборы. Сейчас я не могу сказать, как они себя поведут после выборов. Скоро будут парламентские выборы», — добавил аналитик.

Напомним, новый президент Владимир Зеленский считает Россию агрессором. Между тем, по его мнению, для окончания войны на Донбассе нужно садиться за стол переговоров. Для начала он запустил процесс обмена военнопленными. Также более активно стала работать Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. В настоящее время осуществляется доработка так называемой «дорожной карты» Украины по Донбассу, обнародовать которую планируют после 19 июня.

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