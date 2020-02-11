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Зеленский считает, что Путин услышал его желание закончить войну на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 декабря 2019 года на встрече в «нормандском формате», которая прошла в Париже, президент России Владимир Путин «понял его». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», — сказал Владимир Зеленский в интервью изданию.
При этом президент Украины считает, что Россия может продолжить попытки создавать «новые глобальные идеи».
«Эскалация и захват такой большой страны, как Украина — это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить», — отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский прокомментировал ход расследования по «делу Шеремета».
Фото: Офис президента
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