24.29 / 24.52 26.46 / 26.86
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский считает, что Путин услышал его желание закончить войну на Донбассе

15:27 11 февраля 2020 151
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 декабря 2019 года на встрече в «нормандском формате», которая прошла в Париже, президент России Владимир Путин «понял его». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», — сказал Владимир Зеленский в интервью изданию.

При этом президент Украины считает, что Россия может продолжить попытки создавать «новые глобальные идеи».

«Эскалация и захват такой большой страны, как Украина — это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский прокомментировал ход расследования по «делу Шеремета».

Фото: Офис президента

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Анна Кошмал

Анна Кошмал вернулась в сериал "Сваты": появились первые фото и видео со съемок нового сезона

Адель

Похудевшая на 45 килограммов Адель перепугала фанатов (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер