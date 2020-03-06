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В Киеве продавщица с ножом набросилась на покупателя: детали и фото с места происшествия
В пятницу, 6 марта, в Киеве на Беличах продавец магазина ударила мужчину ножом. Ранее в Запорожье неадекват ранил ножом продавца.
Инцидент в Киеве произошел в магазине по улице Павленко, 12.
По словам полицейских, выехавших на место ЧП, пострадавший и продавщица были пьяны. Во время конфликта, который произошел между ними в магазине, женщина ранила мужчину ножом. Он не смог объяснить полиции причину произошедшего. Пострадавшего госпитализировали.
Женщину копы доставили ее в управление полиции Святошинского района для дальнейших разбирательств, сообщает «Информатор».
Напомним, ранее в Киеве в одном из залов игровых автоматов мужчина при неизвестных обстоятельствах получил проникающее ножевое ранение ноги.
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