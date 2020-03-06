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Кровавый конфликт в киевской маршрутке: выяснились резонансные детали
В Киеве в результате конфликта в маршрутке пострадала девушка полицейская. Инцидент произошел в районе станции метро «Лесная» в одной из маршруток, направлявшейся в Бровары. Неизвестный мужчина разбил девушке нос за то, что она попросила его не хамить. Об этом сообщили в Нацполиции.
Как выяснилось, полицейская ехала домой. Рядом с ней в маршрутку сел неизвестный мужчина и вел себя грубо и навязчиво. Девушка предупредила наглого «ухажера», что она работает в полиции и попросила, чтобы он не цеплялся. После того, как она пересела на другое место, нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать.
Однако неравнодушные пассажиры его задержали, а молодой женщине, у которой была носовое кровотечение, оказали помощь.
На место происшествия оперативно прибыли столичные работники полиции и задержали нападавшего.
Им оказался житель Броваров, который неоднократно жаловался полиции на свою жену и сына, требовал привлечь их к уголовной ответственности, обвиняя в избиении. На самом деле такие факты не подтвердились.
За разбойное нападение на работника полиции в отношении нападавшего было открыто уголовное производство.
Напомним, ранее под Киевом один из пассажиров автобуса пырнул ножом мужчину, который попытался вступиться за водителя, с которым начали скандалить пьяные парни.
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