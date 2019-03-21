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Происшествия

В маршрутке под Киевом устроили поножовщину: фото с места происшествия

18:48 21 марта 2019 263
задержанный мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

В пригородной маршрутке под Киевом один из пассажиров ранил другого с помощью ножа. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

ЧП произошло в районе Житомирского контрольного пункта в маршрутке № 765. Два друга нагло себя вели в автобусе и очень громко разговаривали. Им сделал замечание водитель, вспомнив, что мужчины не оплатили проезд. Хулиганы начали бросаться на водителя, за которого вступился другой пассажир. Один из хулиганов ударил пассажира ножом.

Маршрутка остановилась. Тот, кто накинулся на мужчину с ножом, убежал, второго удалось задержать.

Но задержанный сразу стал выкручиваться, что сегодня впервые увидел этого человека и он ему не друг.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Одессе тяжело ранили мужчину после просьбы не ругаться при малолетнем ребенке. Там же этнический конфликт перерос в драку и поножовщину. А в Харьковской области подростки 15, 16 и 18 лет убили ножом военнослужащего-срочника. Его тело было обнаружено в посадке под Чугуевым.

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