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Происшествия

В киевской маршрутке мужчина разбил нос женщине в ответ на просьбу не хамить (видео 18+)

16:42 6 марта 2020 342
мужчины
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве в маршрутке произошел конфликт между пассажирами, в результате которого мужчина ударил женщину и разбил ей нос. Ранее под Киевом один из пассажиров автобуса пырнул ножом мужчину, который попытался вступиться за водителя, с которым начали скандалить пьяные парни.

Инцидент между мужчиной и женщиной случился в районе станции метро «Лесная» в одной из маршруток, направлявшейся в Бровары. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Причины самого конфликта пока неизвестны. Но мужчина ударил женщину после просьбы не хамить.

Пострадавшей женщине вызвали скорую, а ее обидчика мужчины задержали до приезда полиции.

Напомним, ранее в Киеве пассажиры маршрутки сами наказали неадеквата, который буянил в общественном транспорте и оскорблял людей.

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