- 03:50 Названы 3 лучших напитка при диабете, предотвращающие колебания сахара в крови
- 03:17 Страшная трагедия в США: мать обезглавила пятилетнюю дочь, решив, что это ее клон
- 02:51 США в ООН призвали другие страны ввести санкции против России из-за Крыма
- 02:40 Не хотела в зятья принца: сбежавшая жена правителя Дубая раскрыла главную причину побега
- 01:56 Смерть судьи: убегавший от погони рефери погиб под колесами поезда
- 01:19 Пенсию проиндексируют: в Кабмине назвали дату повышения
- 00:53 До войны жил в Донецке: названо имя бойца, погибшего на Донбассе 6 марта
- 06.03 23:53 Мендель взбудоражила сеть свежим фото с Зеленским
- 06.03 23:20 Не доверяет экспертам: подозреваемая по делу Шеремета отказалась от проверки на полиграфе
- 06.03 22:54 Кровавый конфликт в киевской маршрутке: выяснились резонансные детали
- 06.03 22:24 Шмыгаль назвал условие для возобновления подачи воды в Крым
- 06.03 22:14 Биатлон в Нове-Место: украинцы не попали в топ-20 мужского спринта Кубка мира
Названы 3 лучших напитка при диабете, предотвращающие колебания сахара в крови
Диабет, причиной которого могут быть бактерии Porphyromonas gingivalis, размножающиеся в полости рта и вызывающие болезни десен, вынуждает людей тщательно выбирать не только продукты, но и напитки, которые они потребляют.
И лучшими при этом могут считаться напитки, предотвращающие колебания сахара в крови, пишет The Health Site.
По просьбе портала индийские медики привели короткий перечень таких напитков.
Зеленый чай.По словам экспертов, его потребление снижает резистентность к инсулину, помогает в борьбе с другими проблемами, связанными с диабетом, — ожирением, сердечно-сосудистыми нарушениями, повышенным холестерином и давлением.
«Существуют исследования, показывающие, что, выпивая до 6 чашек зеленого чая в день, можно снизить риск развития диабета 2 типа. Но избегайте добавлять в него подсластители»,— советуют врачи.
Черный кофев умеренных дозах также может быть полезен для снижения уровня сахара в крови и защиты от его колебаний. Употреблять рекомендуется до трех чашек в день без молока, сливок или сахара.
Еще один напиток, эффективно предотвращающий колебания сахара в крови, — овощной сок. Для его приготовления следует смешать в блендере зеленые листовые овощи, сельдерей или огурцы. Этот сок можно смешивать с томатным, либо добавлять в него немного ягод.
«Аккуратно соблюдаемая здоровая диета может помочь предотвратить, контролировать и даже обратить вспять диабет. Но не только еда, но и напитки могут оказывать значительное влияние на диабет и уровень сахара в крови. Лучшими для людей с диабетом являются низкокалорийные напитки, способные предотвращать колебания уровня сахара в крови»,— цитирует портал экспертов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что исследование, проведенное Университетом Эксетера, показало, что диабет излечим. Они даже выявили способ, как обратить опасное заболевание вспять.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...