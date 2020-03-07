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Названы 3 лучших напитка при диабете, предотвращающие колебания сахара в крови

3:50 7 марта 2020 108
Напитки при диабете
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Диабет, причиной которого могут быть бактерии Porphyromonas gingivalis, размножающиеся в полости рта и вызывающие болезни десен, вынуждает людей тщательно выбирать не только продукты, но и напитки, которые они потребляют.

И лучшими при этом могут считаться напитки, предотвращающие колебания сахара в крови, пишет The Health Site.

По просьбе портала индийские медики привели короткий перечень таких напитков.

Зеленый чай.По словам экспертов, его потребление снижает резистентность к инсулину, помогает в борьбе с другими проблемами, связанными с диабетом, — ожирением, сердечно-сосудистыми нарушениями, повышенным холестерином и давлением.

«Существуют исследования, показывающие, что, выпивая до 6 чашек зеленого чая в день, можно снизить риск развития диабета 2 типа. Но избегайте добавлять в него подсластители»,— советуют врачи.

Черный кофев умеренных дозах также может быть полезен для снижения уровня сахара в крови и защиты от его колебаний. Употреблять рекомендуется до трех чашек в день без молока, сливок или сахара.

Еще один напиток, эффективно предотвращающий колебания сахара в крови, — овощной сок. Для его приготовления следует смешать в блендере зеленые листовые овощи, сельдерей или огурцы. Этот сок можно смешивать с томатным, либо добавлять в него немного ягод.

«Аккуратно соблюдаемая здоровая диета может помочь предотвратить, контролировать и даже обратить вспять диабет. Но не только еда, но и напитки могут оказывать значительное влияние на диабет и уровень сахара в крови. Лучшими для людей с диабетом являются низкокалорийные напитки, способные предотвращать колебания уровня сахара в крови»,— цитирует портал экспертов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что исследование, проведенное Университетом Эксетера, показало, что диабет излечим. Они даже выявили способ, как обратить опасное заболевание вспять.

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