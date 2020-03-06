Здоровье и медицина

Однопартиец Медведчука во Франции встречался с депутатом, заболевшим на коронавирус

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин встречался во Франции с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, у которого вскоре диагностировали коронавирус. Встреча произошла в конце февраля, а французский депутат сейчас уже находится в реанимации.

Как сообщает «Европейская правда», Олег Волошин 27 февраля опубликовал в своем Facebook сообщение: «Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата».

Текст этого сообщения сейчас скрыт, но в СМИ сохранился скриншот.

В четверг, 5 марта, 68-летнего Жана-Люка Рейтцера, депутата партии «Республиканцы», госпитализировали с подозрением на коронавирус, заболевание подтвердили проведенные анализы.

Тelegram-канал CORONAVIRUS сообщает, что в сети появились такие комменатарии:

«Депутата от ОПЗЖ Волошина отправляют пройти тест, чтобы понять, есть ли у него коронавирус», — написал в своем Telegram-канале нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразилось несколько топ-чиновников Ирана.

Фото: interieur.gouv.fr

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