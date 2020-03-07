В Житомире нашли застреленным известного волонтера, бойца АТО

Происшествия

В Житомире в подъезде дома нашли застреленным предпринимателя, волонтера и бывшего военнослужащего-разведчика 95-й бригады Олега Котенко. Ранее сообщалось о том, что в Виннице убили ветерана АТО «Войдана».

Об убийстве говорится в сообщении областного управления Нацполиции.

«6 марта в Житомирский отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранением в подъезде одного из домов областного центра», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что погибшим является частный предприниматель 1973 года рождения. Рядом с телом находилась зарегистрированное оружие, владельцем которого он был.

По информации полиции, зафиксированные в ходе первоочередных мероприятий обстоятельства свидетельствуют о самоубийстве.

В то же время жительница Житомира Галина Ковальчук написала в Facebook, что мертвым нашли Олега Котенко.

«Олег Котенко. Человек. Разведчик. Волонтер. Строитель. Друг, которого сегодня не стало. Ты бесконечно храбрый, сильный и честный. Ничего себе, все людям. Ты безгранично любил свою семью, своих девочек и работу, от которой горели глаза. Ты вдохновлял и всегда имел миллионы планов и замыслов. Нету слов. Все. В случайности не верю, не верю», — отметила Ковальчук.

О погибшем известно, что у него остались жена и две дочери.

Полиция начала уголовное производство по факту гибели и выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как Полтавщина прощалась с погибшим на Донбассе земляком, которого за светлую душу называли Светлячком.

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