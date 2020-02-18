Украина

36-летнего бойца «Азова» Максима Трикоза, позывной «Войдан», зверски убили в Виннице 13 января. Убийство до сих пор не раскрыто. Полицейские просят откликнуться возможных свидетелей трагедии или тех, у кого есть достоверная информация, которая поможет раскрыть преступление. Трагедия произошла в новом микрорайоне «Академический» на окраине Винницы. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Бердянске продолжается суд по делу об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко с позывным «Сармат».

«Наш боевой побратим был мастером ножевого и рукопашного боя»

— Молодой человек жил в нашем доме на четвертом этаже, — рассказали местные жители. — Иногда к нему приходил в гости какой-то мужчина. Накануне трагедии Максим вышел из дому и пошел по направлению к посадке. Его запечатлели камеры на соседней новостройке. Убитого нашли в безлюдном месте, недалеко от грунтовой дороги, где строится новая церковь… Возможно, его там уже ждали. Говорят, что парня зверски зарезали. Три ножевых удара в область горла, еще один — в сердце…

У погибшего не было при себе документов. Но вскоре оперативники установили — от руки убийцы или убийц погиб 36-летний гражданин России, который уже несколько лет проживал в Виннице. Это был «азовец» Максим Трикоз с позывным «Войдан». Приехал из Санкт-Петербурга, где работал айтишником в «Газпроме».

— «Войдан» считал полк «Азов» одним из самых боеспособных подразделений, поэтому решил присоединиться к нам, — рассказала «ФАКТАМ» начальник пресс-службы полка Марианна Хомерики. — С 1 сентября 2015 года он был у нас волонтером-инструктором. Максим отлично разбирался в холодном и огнестрельном оружии. Зарекомендовал себя ответственным и дисциплинированным, если брался за что-то, то всегда доводил начатое до конца. Он был харизматичным, культурным, спокойным, корректно решал конфликтные ситуации. Свободное время проводил за чтением, занятиями спортом, а во время отпуска предпочитал путешествия по Украине.

Запомнилось, что «Войдан» никогда не хотел фотографироваться. Даже с боевыми товарищами, когда мы готовили какой-нибудь материал о боевом пути и повседневной жизнедеятельности полка. У нас, на самом деле, нет ни одной его боевой фотографии. Почему? Он никогда не говорил на эту тему… Мы все шокированы трагедией и надеемся, что убийцу (или убийц) нашего побратима найдут. Искренне соболезнуем родным и близким Максима.

— Полиция отрабатывает разные версии, — говорит глава винницкого центра «Национального корпуса» Игорь Княжанский. — Я не могу ничего детально комментировать. Но скажу так — Максим точно пошел тогда на встречу с человеком, от которого не ожидал зла или агрессии. Ведь наш боевой побратим был мастером ножевого и рукопашного боя, отлично владел холодным оружием. Но, идя на встречу, даже не взял свой карманный нож. Очень важная деталь. Сейчас мы тесно сотрудничаем со следствием. Надеемся, что это преступление будет раскрыто.

Честно говоря, я не особо верю в версию «ликвидационной группы ДНР» или «российских диверсантов». Максим ведь не был фигурой настолько крупного масштаба в нашем подразделении. Но все может быть. К сожалению, в «Азове» мы с Максимом практически не пересекались, поскольку служили в разных подразделениях. Максим был в роте охраны и боевой подготовки. Пришел к нам, когда «Азов» уже временно вывели с передовой. Мы все хорошо знали о его пунктуальности, четкости, скрупулезности, дисциплине и отличной боевой подготовке.

«Войдан» был одним из лучших наших инструкторов. Раньше он служил в российской армии, а здесь учил военному делу наших курсантов, у которых не было опыта службы. В нашем подразделении он не получал зарплату и не был официально трудоустроен. Волонтер в прямом смысле слова. К сожалению, «Войдан» так и не получил украинское гражданство. Насколько мне известно, он пытался решить этот вопрос. Но не успел… Знаю, что у него была любимая девушка. Но свою личную жизнь он никогда не афишировал.

Когда Максим пришел к нам в 2015 году, наша служба безопасности очень тщательно проверяла бывшего айтишника «Газпрома». Только на моей памяти в «Азове» разоблачили четверых шпионов, которых нам пытались заслать враги под видом «патриотов-добровольцев». Но у Максима в душе не было ничего злого, подлого. Почему он так решительно бросил свою престижную работу в Санкт-Петербурге, обустроенную стабильную жизнь? Украинские корни, украинские душа и сердце, воспитание не позволили молчать и наблюдать в стороне, когда наша страна оказалась в беде.

К сожалению, в Виннице с «Войданом» мы не общались и не встречались. Я знал, что он несколько лет назад купил квартиру, выложив солидную сумму. За эти деньги можно было легко приобрести жилье и в Киеве. Почему выбрал Винницу? Тут успешно работают многие украинские айтишники. Насколько знаю, «Войдан» не жил тут постоянно. Был в «Азове» в прошлом году на Светлодарской дуге, когда наши побратимы выполняли боевые задачи совместно с 30-й бригадой Вооруженных Сил Украины. Потом вернулся в Винницу. Врагов или каких-то конфликтов, насколько знаю, у него не было. Но вот произошла трагедия.

«Войдан» был надежным человеком, к которому можно обратиться с просьбой, и он никогда не откажет

— Максима похоронили в Мариуполе на местном кладбище рядом с другими нашими боевыми братьями и бойцами, погибшими за волю и честь Украины, — говорят боевые побратимы «Войдана». — Для нас Мариуполь — особый город, город нашей чести и героизма, боли потерь и радости побед. Каждый из нас считает, что большая честь для «азовца» — быть похороненным именно там. Такое вот неписаное правило подразделения…

В церемонии прощания с «Войданом» участвовал личный состав полка «Азов». «Гатти», командир 3-й роты, в рядах которой служил Максим, сказал: «Друг «Войдан» был надежным человеком, к которому можно обратиться с просьбой, и он никогда не откажет. Дать любое поручение, и я был уверен, что он его выполнит. Для меня он останется другом, собратом, воином и патриотом Украины. Слава Украине! Помним! Отомстим!

Максим Трикоз приехал в Украину из Санкт-Петербурга. Фото с официального сайта полка «Азов»

…Что же могло произойти на Старый Новый год на тихой и безлюдной окраине Винницы? На слуху немало случаев довольно загадочных убийств или «самоубийств» бывших и действующих украинских военных, добровольцев и волонтеров по всей Украине. Местным журналистам на условиях анонимности рассказали: мол, в винницкой квартире Максима во время его отсутствия проживал его товарищ родом из Донецкой области. Максим даже прописал его там, чтобы жилье не пустовало. И будто бы за этой квартирой следили и даже провели обыск, что-то искали в компьютере, изымали файлы… Квартирант Максима работал в столице продавцом сувениров, в свободное время путешествовал по Юго-Восточной Азии. Вскоре он поехал в Камбоджу, где его уже мертвым нашли в местном хостеле… Будто бы он покончил жизнь самоубийством. Но обстоятельства этой трагедии тоже достоверно неизвестны. Загадочная смерть двоих товарищей…

— 14 января около 11 часов прохожий увидел безжизненное тело человека на грунтовой дороге возле лесополосы неподалеку от села Шкуринцы и позвонил в полицию, — сообщила «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций Главка полиции Виннитчины Анна Олейник. — Предварительно известно, что убийство было совершено около полуночи 13 января. Над раскрытием резонансного преступления работает усиленная группа следователей и оперативников уголовного розыска городской и областной полиции. Мы просим граждан, владеющих информацией, которая может помочь следствию, обращаться по номеру телефона (067) 97−50−273 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о загадочной смерти в Кременчуге 39-летнего ветерана АТО Григория Аветова, который отправился на встречу с каким-то человеком и больше на связь не выходил. Спустя сутки его тело нашли на улице.

Тем временем на Донбассе, в селе Новодеркул Беловодского района Луганской области, совершено жестокое убийство ветерана АТО Юрия Гундара. Преступники нанесли ему несколько ножевых ранений и сбросили тело в канаву.

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