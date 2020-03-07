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Мир

Российский олигарх потерял крупную сумму после признания, что у него рак

9:55 7 марта 2020 413
Тиньков
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того, как стало известно о смертельной болезни российского миллиардера Олега Тинькова, за сутки он потерял $ 400 тысяч, сообщает Forbes.

Это произошло после падения бумаг контролируемой им компании на Лондонской бирже. Акции сначала падали после новостей о налоговых претензиях США к олигарху. После объявления о том, что у Тинькова диагностировали острую лейкемию, их падение ускорилось.

По итогам дня, его состояние оценивалось в $ 2,1 миллиарда.

Напомним, Тиньков занимает 47-е место в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. В настоящее время он находится в Лондоне — там рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, где бизнесмен обвиняется в налоговом мошенничестве.

Как сообщали «ФАКТЫ», коронавирус стал причиной того, что самые богатые люди мира стали нести убытки. Топ-10 миллиардеров с самыми большими потерями возглавил богатейший человек планеты, основатель Amazon Джефф Безос. В десятку вошли Уоррен Баффет, Илон Маск, Марк Цукерберг, Ларри Эллисон, Бернар Арно, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Билл Гейтс и Амансио Ортега. В совокупности богатейшие люди планеты за неделю потеряли 444 миллиарда долларов из-за паники на рынках на фоне коронавируса.

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