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Богатые снова плачут: названы "самые обедневшие" из-за коронавируса богачи планеты

3:55 2 марта 2020 17
Джефф Безос
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Потеряв в понедельник, 24 февраля, из-за коронавируса 139 миллиардов долларов, самые богатые люди планеты продолжали нести убытки до конца месяца.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Forbes.

Характерно, что в десятку миллиардеров с наибольшими потерями не вошел ни один бизнесмен из Азии.

Топ-10 миллиардеров с самыми большими потерями возглавил богатейший человек планеты, основатель Amazon Джефф Безос. За неделю он потерял 14,1 миллиарда долларов. На втором месте по потерям оказался инвестор и четвертый богатейший человек планеты Уоррен Баффет, который лишился 9,8 миллиарда долларов. Третье место занял глава Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние снизилось на 8,9 миллиарда долларов. В рейтинге он занимает 27-ю строчку.

В десятку миллиардеров, которые больше всего потеряли из-за коронавируса, также вошли глава Facebook Марк Цукерберг (минус 8,5 миллиарда), сооснователь компании Oracle, занимающейся программным обеспечением и поставками серверного оборудования, Ларри Эллисон (минус 7,7 миллиарда), глава группы Louis Vuitton Moët Hennessy и богатейший человек Европы Бернар Арно (минус 7,4 миллиарда).

В топ-10 миллиардеров с самыми большими потерями попали основатели Google Ларри Пейдж иСергей Брин — их потери составили 7,3 и 7 миллиардов соответственно. Замыкают список основатель Microsoft Билл Гейтс (минус 6,6 миллиарда) и основатель сети Zara Амансио Ортега (минус 6,1 миллиарда). В общей сложности потери всех перечисленных предпринимателей за неделю превысили 83 миллиарда долларов.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что в совокупности богатейшие люди планеты за неделю потеряли 444 миллиарда долларов из-за паники на рынках на фоне коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус обнаружен еще в двух странах — в Чехии и Доминикане. Его завезли люди, побывавшие в Италии.

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