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Футбольный арбитр погиб под колесами поезда
31-летний итальянский футбольный судья Антонио Мартиньелло попал под поезд, пытаясь скрыться от полиции, сообщает ll Resto del Carlino.
Инцидент произошел в небольшом селе Порто-Потенца-Пичена на востоке Италии. Мартиньелло находился под домашним арестом по обвинению в преследовании бывшей девушки. Мужчина должен был носить электронный браслет, однако нарушил условия ареста и покинул свою квартиру.
Полицейские сразу же прибыли на место, чтобы задержать арбитра и сопроводить в участок, но Мартиньелло сначала забаррикадировался в своем жилище, а когда правоохранители проникли в квартиру, убежал через окно. Мужчина выбежал на рельсы, где и погиб под колесами проходящего поезда.
Отметим, что в феврале Мартиньелло отстранили от судейства на год за удар головой голкипера после матча региональной лиги Италии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что акулы съели австралийского футболиста Эрика Биригитти.
Фото gazzetta. it
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