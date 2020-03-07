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Спорт

Футбольный арбитр погиб под колесами поезда

10:16 7 марта 2020 112
Антонио Мартиньелло
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

31-летний итальянский футбольный судья Антонио Мартиньелло попал под поезд, пытаясь скрыться от полиции, сообщает ll Resto del Carlino.

Инцидент произошел в небольшом селе Порто-Потенца-Пичена на востоке Италии. Мартиньелло находился под домашним арестом по обвинению в преследовании бывшей девушки. Мужчина должен был носить электронный браслет, однако нарушил условия ареста и покинул свою квартиру.

Полицейские сразу же прибыли на место, чтобы задержать арбитра и сопроводить в участок, но Мартиньелло сначала забаррикадировался в своем жилище, а когда правоохранители проникли в квартиру, убежал через окно. Мужчина выбежал на рельсы, где и погиб под колесами проходящего поезда.

Отметим, что в феврале Мартиньелло отстранили от судейства на год за удар головой голкипера после матча региональной лиги Италии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что акулы съели австралийского футболиста Эрика Биригитти.

Фото gazzetta. it

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