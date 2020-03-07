Происшествия

На Прикарпатье наказали отца школьника, который избил своего одноклассника

В Калуше Ивано-Франковской области общественными работами наказали отца школьника, который длительное время издевался над своим одноклассником. Такое решение приняли в городском суде. Недавно суд в Бердичеве отправил под арест школьниц, избивших на камеру сверстницу.

Местное издание «Галка» сообщает, что известно несколько фактов, когда парень вместе с одноклассниками травили ученика 8 класса. Тот часто плакал и не хотел ходить в школу.

В суде отец школьника вину признал частично. Пояснил, что действительно его сын вместе с другим одноклассниками обзывали парня, однажды подложили ему сыр на кресло.

Кроме того, он вспомнил, что между сыном и его одноклассником была драка. Однако мужчина считает, что в действиях его сына нет признаков буллинга, поскольку отсутствует систематичность. Также со стороны его сына не было насилия и агрессии в отношении своего одноклассника.

Мужчина заявил, что провел воспитательную беседу с сыном. И тот пообещал, что больше не будет оскорблять одноклассников.

Отец обидчика также просил учесть, что он официально не трудоустроен, ухаживает за больными родителями. Учитывая тяжелое материальное положение, не будет иметь возможности уплатить штраф.

В результате судья признал виновным отца школьника и назначил ему наказание в виде 40 часов общественных работ.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине очень часто фиксируются случаи буллинга среди детей и подростков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter