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История с избиением 14-летней девочки сверстницами на Житомирщине получила продолжение
Следователи Бердичевского отдела полиции в Житомирской области 21 февраля объявили о подозрении в совершении хулиганства трем девушкам 14−15 лет, причастным к избиению подруги. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Житомирской области.
Инцидент имел место 17 февраля в селе Хажин. Трое девушек назначили встречу подруге якобы для разговора, но на встрече избили ее. Во время этого одна из обидчиц все снимала на камеру смартфона.
«Всех участников снятого конфликта полицейские быстро установили и открыли уголовное производство. После проведения необходимых следственных действий 21 февраля несовершеннолетним девушкам объявлено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст. 296 УК)», — говорится в сообщении.
Пострадавшая от избиения девочка сейчас находится в больнице. Ее здоровьем занимаются медики. Досудебное расследование продолжается. За подобные правонарушения Уголовным кодексом Украины определено наказание — до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет заключения.
Как писали «ФАКТЫ», в ходе инцидента также пострадала мать девочки, которая пришла ей на помощь. Когда женщина пришла на помощь, то не смогла угомонить подростков — они начали цепляться к ней и преследовали до самого дома. Как сообщила полиции мать девочки, от нападавших пахло алкоголем.
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