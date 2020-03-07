В жуткой автокатастрофе в Польше погиб молодой украинец (фото)

Происшествия

В Польше на трассе Хельм-Белополье произошло крупное ДТП. Микроавтобус Mercedes нарушил правила и въехал в стоящий на остановке автобус. Более крупное транспортное средство повреждено, но незначительно. Пассажиры автобуса Хелм — Мазарня к тому моменту уже успели покинуть салон, потому не пострадали, а вот микроавтобус от удара съехал с дороги и, сломав отбойник, оказался в кювете.

Авария случилась около 15 часов 6 марта в муниципалитете Белополье. От полученных травм на месте погиб 18-летний гражданин Украины, находившийся в автобусе. Еще трое пассажиров отделались ушибами.

Как сообщает хельмский сайт Nasze Miasto, за рулем микроавтобуса находился еще один украинец — 24-летний юноша. Молодого человека задержали. Проверка показала, что предполагаемый виновник ДТП не употреблял алкоголь. Сейчас полиция выясняет, по какой причине водитель грубо нарушил правила дорожного движения.

В украинском МИД уже знают о несчастном случае. Родственники погибшего прибыли на место для опознания и процедуры репатриации тела. Организацией занимается генеральное консульство Украины в Люблине.

Напомним, в феврале в Польше украинец, сев пьяным за руль, протаранил восемь припаркованных автомобилей. А в январе в Польше погибли украинцы, когда автомобиль столкнулся на трассе с фурой.

Фото chelm.naszemiasto.pl, dziennikwschodni. pl



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