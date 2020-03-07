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В Черновцах подозревают новый случай коронавируса
В Черновцах еще у одного человека заподозрили коронавирус. 7 марта пациент поступил в областную клиническую больницу — в отделение, предназначенное для таких подозрительных случаев.
Врачам пациент рассказал, что незадолго до того, как заболел, посещал страну, где зафиксированы случаи заражения COVID-19. Это было основанием, чтобы госпитализировать заболевшего и взять его под пристальное наблюдение.
По Черновицкой области это уже седьмой случай, когда у пациентов подозревают коронавирус и госпитализируют в областную больницу. Подтвердился диагноз лишь у одного мужчины, вернувшегося из Италии. В целом по Украине с начала года проверили 37 сообщений о подозрительных пациентах. В большинстве случаев оказалось, что у больных либо пневмония, либо ОРВИ.
Фото Чернівецька ОДА/Facebook
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