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«Мама поправится»: дочь Анастасии Заворотнюк нарушила молчание (фото)
Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова, которая недавно ездила в Италию, нарушила молчание. Она впервые з долгое время вспомнила о матери в соцсетях.
Девушка опубликовала свое фото, на котором она улыбается и держит желтый тюльпан.
«Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделиться с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца», — написала Анна.
По ее словам, она в поисках поддержки.
«Я в поисках своей точки опоры, конечно же, семья и близкие люди очень мне помогают», — призналась девушка.
«Я люблю вас всех, и я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье», — подытожила дочь актрисы.
Напомним, что недавно снова появились слухи о смерти Заворотнюк.
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