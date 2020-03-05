Шоу-бизнес

«Умерла три месяца назад»: в России снова «похоронили» Анастасию Заворотнюк

В России в очередной раз «похоронили» звезду «Моей прекрасной няни» Анастасию Заворотнюк.

«Познакомился на днях с одним чуваком, в силу своей профессии он крутится среди российских звезд. Рассказывает: типа Заворотнюк умерла еще три месяца назад, завещала чтоб похоронили тайно и обнародовали только через полгода», — цитирует сайт 31tv.ru пользователя сети, который оставил комментарий на форуме о жизни звезд.

В публикации отмечается, что комментарий оставили еще в январе, поэтому, если слух правдив, скоро все узнают правду.

«Само же решение о тайных похоронах ничуть не удивляет. Анастасия видела, что происходило на могиле Началовой, а также то, как журналисты накинулись на семью Жанны Фриске. Возможно, предвещая подобное, Заворотнюк и завещала не афишировать ее будущую кончину», — отмечается в статье

Отметим, что это не первый слух о смерти актрисы. Журналисты даже искали ее могилу на кладбище, но тщетно.

Также напомним, что некоторые СМИ утверждают: актриса чувствует себя лучше и даже улетела в Италию.

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