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Украина

Жара до +20: синоптики предупредили о погодных сюрпризах 8 марта

17:31 7 марта 2020 60
погода
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 8 марта, погода в Украине будет очень контрастной. Пока на высокогорье Карпат сохраняется мороз до -2º и опасность лавин, в южной части страны будет по-летнему тепло.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 8 марта прохладно будет на западе и севере страны, где в течение дня температура останется в диапазоне +6…+12 градусов. На остальной территории Украины воздух прогреется до +20 градусов.

«Дожди пройдут в западных, северных областях, с обеда доберутся до центра. Юг и восток побудут в сухой погоде», — предупреждает синоптик. В Киеве также возможен дождь и похолодание до +9 градусов.

погода

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань ожидает, что март будет сырым и холодным. А народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что зима отступит и существенно потеплеет в последнюю десятидневку месяца. Об этом в статье «8 Марта будет тепло, но возможны дожди: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни».

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