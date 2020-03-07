Жара до +20: синоптики предупредили о погодных сюрпризах 8 марта

Украина

В воскресенье, 8 марта, погода в Украине будет очень контрастной. Пока на высокогорье Карпат сохраняется мороз до -2º и опасность лавин, в южной части страны будет по-летнему тепло.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 8 марта прохладно будет на западе и севере страны, где в течение дня температура останется в диапазоне +6…+12 градусов. На остальной территории Украины воздух прогреется до +20 градусов.

«Дожди пройдут в западных, северных областях, с обеда доберутся до центра. Юг и восток побудут в сухой погоде», — предупреждает синоптик. В Киеве также возможен дождь и похолодание до +9 градусов.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань ожидает, что март будет сырым и холодным. А народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что зима отступит и существенно потеплеет в последнюю десятидневку месяца. Об этом в статье «8 Марта будет тепло, но возможны дожди: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни».

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