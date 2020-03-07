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Президент на экспорт: психолог ярко описала Зеленского
Владимир Зеленский в своем последнем интервью The Guardian раскрылся как «президент на экспорт». Образ, который украинскому президенту создали в западных СМИ, оказался более радостным, чем тот, что могут наблюдать украинцы. К такому выводу пришла политический психолог Светлана Чунихина.
«Президент на экспорт выглядит куда более веселым, чем для внутреннего пользования», — отмечает психолог, анализируя фото The Guardian, где Зеленского запечатлели смеющимся и сидя на столе.
Сравнив интервью Зеленского The Guardian и его же общение с журналистом The Time, психолог считает, что у британцев лучше получилось раскрыть интервьюируемого.
«Текст у The Guardian получился очень атмосферным, и Зеленский выглядит объемным, цельным. Более лучше, чем у Time, ИМХО», — убеждена Чунихина.
Напомним, более раннее интервью Зеленского для Time было записано в Киеве 30 ноября 2019 года накануне нормандской встречи в Париже.
Фото guardianweekend/Instagram
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