Президент на экспорт: психолог ярко описала Зеленского

Политика

Владимир Зеленский в своем последнем интервью The Guardian раскрылся как «президент на экспорт». Образ, который украинскому президенту создали в западных СМИ, оказался более радостным, чем тот, что могут наблюдать украинцы. К такому выводу пришла политический психолог Светлана Чунихина.

«Президент на экспорт выглядит куда более веселым, чем для внутреннего пользования», — отмечает психолог, анализируя фото The Guardian, где Зеленского запечатлели смеющимся и сидя на столе.

Сравнив интервью Зеленского The Guardian и его же общение с журналистом The Time, психолог считает, что у британцев лучше получилось раскрыть интервьюируемого.

«Текст у The Guardian получился очень атмосферным, и Зеленский выглядит объемным, цельным. Более лучше, чем у Time, ИМХО», — убеждена Чунихина.

Напомним, более раннее интервью Зеленского для Time было записано в Киеве 30 ноября 2019 года накануне нормандской встречи в Париже.

Фото guardianweekend/Instagram

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