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В Украину из-за коронавируса едет миссия ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения направит миссию в Украину для оценки готовности страны к вспышке коронавируса. Экспертов ВОЗ ждут в ближайшие дни, возможно, уже на следующей неделе после 9 марта.
Недавно группа быстрого реагирования ВОЗ посетила Италию, где 12 дней изучала распространение коронавируса COVID-19 и эффективность защитных мер. Следующими странами в путевом листе экспертов ВОЗ станут Украина, Азербайджан и Черногория. В Украине подтвержден один случай заражения, в Азербайджане — девять. В Черногории пока заболевших не выявили, но на всякий случай ограничили массовые мероприятия.
Члены экспертных групп ВОЗ во время своей рабочей поездки встречаются с министрами здравоохранения и с руководителями на местном уровне. Отдельный пункт программы — это посещение больниц, оценка качества ухода за пациентами, а также предпринятых мер для профилактики распространения инфекции.
Напомним, в Украине выбраны инфекционные больницы, готовые принять пациентов с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом. Также разработан порядок действий для врачей и для тех, кто предполагает у себя заболевание.
Фото WHOUkraine/facebook.com
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