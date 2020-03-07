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Известный итальянский политик подхватил коронавирус
Итальянский политик Никола Дзингаретти, лидер Демократической партии Италии, заразился коронавирусом COVID-19. 54-летний политик записал видео и подтвердил, что анализ дал положительный результат, а значит ближайшие несколько дней придется провести на карантине.
«Приехали. У меня тоже коронавирус… Я в порядке, но мне придется остаться дома на следующие несколько дней. Отсюда я буду продолжать следить за работой», — пообещал Дзингаретти.
По словам политика, семья предупреждена о его диагнозе и следует утвержденным протоколам. А врачам предстоит проверить всех лиц, с которыми в последние дни встречался Дзингаретти.
Напомним, в Италии по состоянию на 7 марта подтверждены 5883 случая заражения, причем более тысячи заболевших выявлены за последние сутки. В начале марта зафиксированы первые заболевшие в итальянской столице.
Ранее несколько иранских высокопоставленных политиков заразились коронавирусом COVID-19. В Италии Дзингаретти — первый заболевший среди политической элиты. Во Франции коронавирус подтвердили у депутата Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера.
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