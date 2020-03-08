- 07:03 Дождливое потепление: синоптики предупредили о погоде 8 марта
- 06:36 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.8 марта 2020
- 05:12 8 Марта: прикольные открытки и поздравления
- 03:30 Свитолина впервые в сезоне вышла в финал турнира WTA
- 01:00 Биатлон в Нове-Место: онлайн-видеотрансляция женского и мужского масс-стартов Кубка мира
- 07.03 23:23 С 8 Марта: душевные поздравления, открытки, видео
- 07.03 22:57 Известный итальянский политик подхватил коронавирус
- 07.03 22:30 Оккупанты запустили по Керченскому мосту электричку в Анапу и сразу же оконфузились
- 07.03 21:31 Зарезал жену и пытался выброситься из окна: неадекватный мужчина устроил переполох в центре Хмельницкого
- 07.03 21:09 В сети сообщили о серьезном взрыве на заводе в Запорожье: первые детали и видео с места ЧП
- 07.03 20:30 В Украину из-за коронавируса едет миссия ВОЗ
- 07.03 20:19 Ангелы-хранители: как правильно с ними общаться
Дождливое потепление: синоптики предупредили о погоде 8 марта
Погода 8 марта обещает быть очень контрастной: с ночными заморозками в горах и с летней жарой на юге. 8−9 марта дождей удастся избежать лишь южной и восточной части страны. Во всех остальных регионах ожидаются осадки.
8 марта теплее всего будет на юге. В отдельных районах ожидаются почти летние температуры — до 19−20 градусов. В западных и северных регионах будет прохладно, пройдут дожди.
9 марта знойная погода порадует жителей юга и восточных областей. В центре, на севере и северо-востоке, в западных регионах день будет дождливым.
Напомним, специалисты зафиксировали, что в Киев метеорологическая весна пришла еще 10 февраля, и с этой даты уже установлены несколько температурных рекордов.
Народные синоптики осторожно оценивают будущую погоду в марте. Владимир Деркач считает, что осадки станут менее обильными во второй декаде марта, возможны температурные качели, а затем ощутимо потеплеет.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?