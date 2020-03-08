Дождливое потепление: синоптики предупредили о погоде 8 марта

Украина

Погода 8 марта обещает быть очень контрастной: с ночными заморозками в горах и с летней жарой на юге. 8−9 марта дождей удастся избежать лишь южной и восточной части страны. Во всех остальных регионах ожидаются осадки.

8 марта теплее всего будет на юге. В отдельных районах ожидаются почти летние температуры — до 19−20 градусов. В западных и северных регионах будет прохладно, пройдут дожди.

9 марта знойная погода порадует жителей юга и восточных областей. В центре, на севере и северо-востоке, в западных регионах день будет дождливым.

Напомним, специалисты зафиксировали, что в Киев метеорологическая весна пришла еще 10 февраля, и с этой даты уже установлены несколько температурных рекордов.

Народные синоптики осторожно оценивают будущую погоду в марте. Владимир Деркач считает, что осадки станут менее обильными во второй декаде марта, возможны температурные качели, а затем ощутимо потеплеет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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