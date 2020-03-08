- 12:36 Биатлон в Нове-Место: онлайн-видеотрансляция женского и мужского масс-стартов Кубка мира
- 12:13 Обрушение отеля в Китае: число погибших растет
- 11:40 В США едва не погиб звезда Голливуда Джаред Лето: что произошло
- 11:21 Власть продолжает говорить, что Крым — это Украина, но уже не говорит о том, что Россия — оккупант, — Чубаров
- 11:00 Адесанья – Ромеро: видео чемпионского боя UFC
- 10:59 Известное американское издание "отдало" Крым России: Украина потребовала исправить карту
- 10:34 Саудовская Аравия решила наказать Россию резким обвалом цен на нефть: механизм уже запущен
- 10:14 Из-за коронавируса въезд в северную Италию полностью закрыт: куда теперь не пустят туристов
- 10:10 Тренды в платьях весеннего сезона 2020: пышные рукава и корсеты
- 10:06 Рим кажется опустевшим, хотя все музеи, рестораны, магазины работают, — режиссер Светлана Лищинская
- 09:55 Работа аэропорта в Днепре остановлена из-за смертельно опасной находки
- 09:37 Google отметил 8 марта "женским" дудлом
Обрушение отеля в Китае: число погибших растет
Число жертв обрушения гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь возросло до семи. Такие данные озвучили власти города Цюаньчжоу, где произошла трагедия, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Семиэтажное здание гостиницы под названием „Синьцзя“ обрушилось накануне вечером. Под завалами, согласно официальным данным, оказался 71 человек. К настоящему моменту спасателям удалось извлечь из-под завалов 43 человека, шесть из них к этому времени были уже мертвы, еще один умер позже в больнице. Под завалами остаются еще 28 человек. В операции по их спасению принимают участие свыше 1 тысячи пожарных, полицейских, военных и медицинских работников», — говорится в сообщении канала.
В обрушившемся отеле находились на карантине люди, которые были заражены коронавирусом.
Как писали «ФАКТЫ», три года назад в пригороде Вэньчжоу на востоке Китая обрушились сразу три рядом стоявших жилых дома. Тогда многие люди погибли под завалами зданий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!