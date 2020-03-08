Обрушение отеля в Китае: число погибших растет

Мир

Число жертв обрушения гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь возросло до семи. Такие данные озвучили власти города Цюаньчжоу, где произошла трагедия, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Семиэтажное здание гостиницы под названием „Синьцзя“ обрушилось накануне вечером. Под завалами, согласно официальным данным, оказался 71 человек. К настоящему моменту спасателям удалось извлечь из-под завалов 43 человека, шесть из них к этому времени были уже мертвы, еще один умер позже в больнице. Под завалами остаются еще 28 человек. В операции по их спасению принимают участие свыше 1 тысячи пожарных, полицейских, военных и медицинских работников», — говорится в сообщении канала.

В обрушившемся отеле находились на карантине люди, которые были заражены коронавирусом.

Как писали «ФАКТЫ», три года назад в пригороде Вэньчжоу на востоке Китая обрушились сразу три рядом стоявших жилых дома. Тогда многие люди погибли под завалами зданий.

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