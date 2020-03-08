Общество и люди

За и против: в Киеве проходят две "женские" акции, между ними — кордон полиции (фото, видео)

В центре Киева на Михайловской площади 8 марта несколько сотен человек вышли на Марш женщин. Таким образом они пытаются привлечь внимание к необходимости ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин и домашнего насилия в целом. Также они выступают против сексизма и дискриминации в обществе.

«Мы устали от системного неравенства в сферах принятия решений, в политике, в оплате труда, в семье», — говорят митингующие.

Параллельно с Маршем женщин на Михайловскую площадь вышли несколько десятков человек на акцию «Женщины против абортов». На ней присутствовали участники организаций «Традиция и порядок», «Христианский фронт», также есть представители «Правого сектора», сообщает канал 24.

У центрі Києва триває Марш жінок проти сексизму та насильства pic.twitter.com/VJ1HPRssyW — НВ (@tweetsNV) March 8, 2020

Ведет митинг священник. Среди участников митинга заметно преобладание мужчин молодого возраста.

На границе между этими двумя акциями находятся сотни правоохранителей. Они сдерживают движение, чтобы митингующие не пересеклись, ведь в прошлом году на подобных акциях произошли столкновения.

Отдельной группой стоят участники в черных траурных нарядах с красными розами. Девушки выступают ни на стороне одних, ни на стороне других. Они утверждают, что феминизм умер, поэтому принесли его гроб. Они считают, что нужно отойти от радикального женского движения, но и не принимать консервативные взгляды «противоабортного движения».

Как писали «ФАКТЫ», 8 марта в мире отмечают Международный женский день.

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