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Среди пассажиров самолета с зараженной коронавирусом молдаванкой были украинцы
После того, как в Молдове подтвердили первый случай коронавируса COVID-19, заболевшую женщину положили в больницу. Попутчиков молдаванки, летевших тем же рейсом из Милана, попросят соблюдать 14-дневный карантин.
В Молдове говорят, что связались со всеми 45 пассажирами рейса Милан — Кишинев. Кроме молдовских граждан, в самолете находились жители Украины. Чтобы не допускать распространения инфекции, всем потенциально заразившимся запретят выезд из Молдовы в ближайшие две недели. В больницу туристов помещать не будут, ограничатся рекомендацией соблюдать домашний карантин. Об этом сообщает newsmaker.md.
Тем временем в Украине проверили 20 образцов биоматериалов от пациентов с подозрением на коронавирус и от контактных лиц. Анализ на COVID-19 дал негативный результат во всех двадцати случаях.
Напомним, в Украину готовится прибыть миссия Всемирной организации здравоохранения, чтобы проверить готовность справиться с вспышкой инфекции.
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