Мир

Названа единственная страна ЕС, в которую еще не проник коронавирус

В Европейском Союзе осталась только одна страна, в которой не зафиксировано случаев коронавируса COVID-19. Из 27 государств инфекция не добралась только до Кипра.

Последний подозрительный случай в Лимасоле имел благополучный исход. У гражданина Греции заподозрили заражение после поездки на родину к заболевшим родственникам, но анализ на коронавирус 6 марта дал негативный результат. Пациент, тем не менее, останется в больнице на карантине.

На Кипре продолжаются ограничительные меры, введенные на период вспышки заболевания. До 9 марта закрыта половина всех пунктов пропуска между греческой и турецкой частью острова.

Из европейских стран, не входящих в ЕС, коронавируса не зафиксировано в Албании и Черногории. Миссия Всемирной организации здравоохранения собирается посетить Черногорию, чтобы понять, какие из предпринятых мер помогли сдержать распространение инфекции.

Напомним, в Европе наибольшее число заболевших наблюдается в Италии — 5883. Единичные случаи зафиксированы в Литве, Молдове, Сербии и Украине.

В России с начала вспышки насчитали 15 заболевших. Четыре последних случая — это люди, вернувшиеся из Италии. Трое пациентов считаются вылечившимися и покинули медучреждения.

Фото news.un.org

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