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«МанЮнайтед» – «МанСити»: онлайн видео голов матча английской премьер-лиги
В воскресенье, 8 марта, в рамках 29-го тура английской премьер-лиги пройдет дерби Манчестера между «Юнайтед» и «Сити». Поединок на «Олд Траффорд» начнется в 18:30 по киевскому времени (арбитр встречи — Майк Дин).
На прошлой неделе «горожане» завоевали первый трофей в 2020 году — в финале Кубка английской лиги подопечные Хосепа Гвардиолы с украинцем Александром Зинченко в составе обыграли «Астон Виллу» (2:1) и третий сезон подряд стали обладателями почетного трофея (всего их в коллекции «голубых» семь).
Также «Сити» вышли в четвертьфинал Кубка Англии, а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграли на выезде мадридский «Реал» (2:1). Что касается чемпионата, то «Ливерпуль» догнать в нынешнем сезоне уже нереально, а вот в борьбе за второе место команда Хосепа Гвардиолы опережает идущий третьим «Лестер» на семь очков, при этом еще имея одну игру в запасе.
«Манчестер Юнайтед», не проигрывающий во всех турнирах в последних девяти матчах, борется за попадание в еврокубки. Пока что «красные дьяволы» располагаются на седьмом месте, набрав 42 очка, но от четвертой строчки, позволяющей в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов, команду Оле-Гуннара Сульшера отделяют всего три балла.
За голами супердерби в режиме онлайн можно следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» после разгрома от «Уотфорда» позорно прервал свою 44-матчевую серию без поражений в АПЛ.
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