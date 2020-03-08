Масштабный пожар повредил опорный пункт ВСУ на Донбассе: появились фото

Украина

Российско-террористические войска обстреляли опорный пункт Объединенных сил неподалеку прифронтовой Марьинки, провоцировав масштабный пожар. Напомним, на днях в результате применения террористами 122-мм минометов в Донецкой области был поврежден газопровод и возник пожар.

Как сообщил пресс-центр Штаба ООС, российские оккупанты открыли огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов.

Возгорание спровоцировали трассирующие заряды

Это спровоцировало возгорание сухой травы, огонь быстро достиг расположенных неподалеку жилых домов мирных жителей.

Сухой камыш

«Огонь повредил деревянные конструкции одного из наших опорников, но мы быстро потушили огонь. Пламя также вплотную приблизилось к жилым домам местных жителей поселка. Но, благодаря оперативной работе наших военных, пожар удалось локализовать», — сообщил один из воинов ВСУ.

Одновременно удалось не допустить возгорания заброшенных зданий на окраине Марьинки. Для этого военным пришлось перекапывать землю и засыпать огонь песком.

В Штабе констатируют, что противник все чаще применяет трассирующие заряды, чтобы «выкурить» украинских военных с их позиций.

«Поскольку расстояния между украинскими и враждебными позициями небольшие, а на поле хорошо пересохла растительность — такая тактика действий противника становится особенно опасной для мирного населения Донецкой и Луганской областей», — объяснил командир взвода.

Загорелись и деревья

Он напомнил, что подобная тактика противника уже привела к уничтожению шести жилых зданий в селе Березовое минувшей осенью.



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