Украина

Проссийские боевики продолжают свои провокации против украинских военных и мирного населения на Донбассе.

Так, на днях в результате применения террористами 122-мм минометов в Донецкой области был поврежден газопровод.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

«На днях противник вел огонь на поражение из ствольной артиллерии калибра 122 мм по позициям подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Новоселовка. Обстрелы осуществлялись вооруженными формированиями российской федерации с оккупированной Горловки. К счастью, снаряды не попали по позициям украинских защитников и не попали в жилые дома гражданского населения, которые находятся совсем рядом от места падения», — говорится в сообщении.

Украинские военные уточняют, что вследствие разрывов, осколками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит рядом с Новоселовкой, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров.

Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара.

В ООС добавили, что сейчас проводится обследование газопровода, и устанавливается степень его повреждения. Под угрозой прекращения газоснабжения находятся мирные жители.

Напомним, что в течение суток, 4 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего четверо военных получили ранения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в понедельник, 2 марта, оккупанты вновь обострили ситуацию на линии соприкосновения, нарушив договоренности по прекращению огня.

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