- 01:37 Огненный факел возле Новоселовки: боевики повредили на Донбассе газопровод, применив 122-мм минометы
- 01:02 "Докажи, что худая с помощью помады": женщины запустили в Сети интересный челлендж
- 00:38 США выделят Украине десятки миллионов долларов на киберзащиту: куда направят деньги
- 00:07 8 Марта: красивые поздравления коллегам и праздничные открытки
- 04.03 23:54 Французский «человек-паук» объявил протест коронавирусу с высоты 142 метров в Барселоне
- 04.03 23:25 США готовятся нанести по России еще один удар из-за беспредела на оккупированной территории Украины
- 04.03 22:48 Рада соберется 5 марта, чтобы решить судьбу Рябошапки
- 04.03 22:23 Порошенко и Зеленский пообщались в Раде и пожали руки: в сети появились смешные фотожабы
- 04.03 21:54 Гончаренко вывел из себя Зеленского: момент инцидента в Раде попал на видео
- 04.03 21:53 В Одессе из-за коронавируса стали чаще мыть троллейбусы
- 04.03 21:38 На Волыни на взятке "погорел" важный таможенник
- 04.03 21:17 «Шахтер» забил четыре мяча «Днепру-1» за 23 минуты: видеообзоры матчей УПЛ
Огненный факел возле Новоселовки: боевики повредили на Донбассе газопровод, применив 122-мм минометы
Проссийские боевики продолжают свои провокации против украинских военных и мирного населения на Донбассе.
Так, на днях в результате применения террористами 122-мм минометов в Донецкой области был поврежден газопровод.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.
«На днях противник вел огонь на поражение из ствольной артиллерии калибра 122 мм по позициям подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Новоселовка. Обстрелы осуществлялись вооруженными формированиями российской федерации с оккупированной Горловки. К счастью, снаряды не попали по позициям украинских защитников и не попали в жилые дома гражданского населения, которые находятся совсем рядом от места падения», — говорится в сообщении.
Украинские военные уточняют, что вследствие разрывов, осколками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит рядом с Новоселовкой, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров.
Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара.
В ООС добавили, что сейчас проводится обследование газопровода, и устанавливается степень его повреждения. Под угрозой прекращения газоснабжения находятся мирные жители.
Напомним, что в течение суток, 4 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего четверо военных получили ранения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в понедельник, 2 марта, оккупанты вновь обострили ситуацию на линии соприкосновения, нарушив договоренности по прекращению огня.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..