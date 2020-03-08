Мир

Астрологи и ясновидящие: в России рассказали, кто и как охраняет Путина

Глава Кремля Владимир Путин помешан на своей безопасности. Об этом заявил российский политолог Станислав Белковский.

По его словам, численность Федеральной службы охраны Путина составляет 60 тысяч человек, сообщает интернет-издание «ГОРДОН».

«В эту систему входит огромное количество людей. Не только физические охранники. В нее входят повара, дегустирующие еду Владимира Владимировича Путина, астрологи, ясновидящие — много кто… Ну как без астрологов и ясновидящих предвидеть риски и проанализировать их? Кирпич летит уже на Владимира Владимировича? Что, без ясновидящих мы узнаем, когда и откуда он летит? Нет», — отметил Белковский.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Путин заявил, что якобы отказался от использования двойников. По его словам, такая идея была в начале 2000-х годов, в «самые тяжелые времена борьбы с терроризмом».

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