Происшествия

Во Львове забросали яйцами активисток, выступающих за права женщин (фото)

Во Львове было совершено нападение на женщин, которые 8 марта решили провести марш за свои права. Об этом в Facebook сообщила одна из пострадавших, Марта Чумало.

По ее словам, неизвестные забросали женщин яйцами с криками «Прочь из Украины».

"Орудие" нападавших

Женщины намерены обратиться в полицию.

В сети возмутились действиями нападавших, напомнив, что Львов долгое время был центром феминизма в Украине.

Другие же указали на недостойное поведение «недовольных», которые напали на активисток со спины.

Напомним, в центре Киева на Михайловской площади 8 марта несколько сотен человек вышли на Марш женщин. Они выступали против сексизма и дискриминации в обществе, а также требовали от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

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