Происшествия

Под Киевом произошло крупное ДТП с переворотом: есть пострадавшие (фото, видео)

Под Киевом, на Житомирской трассе, произошло ДТП с переворотом, которое заблокировало движение автомобилей на километр с одной и с другой стороны, сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Facebook.

По свидетельству очевидцев, инцидент произошел в результате неудачного поворота на выезде из поселка Чайки.

«ДТП с пострадавшими и крышей в Киеве на Житомирской трассе, неудачный разворот на Чайках: на высокой скорости столкнулись два авто, одно на крыше, на месте три патруля, едут скорые и спасатели, пробка уже более 1 км с обоих сторон», — говорится в сообщении.

Впоследствии в сети появились и видео с места ДТП. Его опубликовал ресурс Kyiv Artyl.

Напомним, в субботу, 7 марта, на подъездах к Киеву грузовик раздавил легковушку. «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные фото с места инцидента.

А перед этим резонансное ДТП случилось на Новообуховском шоссе — там Mercedes отлетел в электроопору.



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